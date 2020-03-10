Yandex Navigasyon ve Toyota’dan, Yeni Corolla Hatchback ödüllü kampanya



Yandex Navigasyon ve Toyota, güvenli sürüş kurallarına odaklanan bir sosyal sorumluluk kampanyasında iş birliği yapıyor. Kampanyada, güvenli sürüş kurallarına dikkat eden, trafik kurallarını ihlal etmeyen katılımcılar, birincilik ödülü olan Yeni Toyota Corolla Hatchback kazanma şansı elde edecek.

En güncel trafik bilgilerini ve en uygun rotaları göstermenin yanı sıra, çeşitli uyarılarla kullanıcılarının güvenli bir yolculuk yapmasına da yardımcı olan Yandex Navigasyon, güvenli sürüş konusunu ön plana çıkartacak bir proje kapsamında Toyota ile iş birliği yapıyor.

Kullanıcılara güvenli sürüş alışkanlığı kazandırmak hedefiyle yapılan iş birliği kapsamında, farklı ve yaratıcı bir proje düzenleniyor. 6 Mart’ta başlayan ve kullanıcıların Yandex Navigasyon üzerinden katılım sağlayabildiği güvenli sürüş projesi, 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Projeye katılım şu şekilde gerçekleşiyor: Kullanıcılar, Yandex Navigasyon’u açtıklarında proje ile ilgili bilgilendirmeyi görebiliyor. Katılımcıların, sürüş boyunca hız limitlerini aşmaması, başka bir mobil uygulamaya geçmemesi ya da uygulamayı arka plan moduna almaması gerekiyor. Kullanıcılar bu kriterler doğrultusunda en az 15 dakikalık sürüş yaparak ve 1 kilometre yol katederek çekilişe 1 kez katılım hakkı elde ediyor. Kullanıcıların 1 günde kampanyaya en çok 3 katılım hakkı bulunuyor. Ayrıca, kullanıcılar kampanyaya kayıt esnasında Toyota bayilerinde katılacakları test sürüşü için kayıt oluşturup, çekiliş haklarını ikiye katlayabilecekler. Hız limitlerine dikkat eden ve katılım kriterlerini yerine getiren kullanıcılar büyük ödül Yeni Corolla Hatchback çekilişine katılabiliyor.

Yandex Navigasyon ve Toyota’nın iş birliğinde düzenlenen proje sayesinde kullanıcılar, bir yandan büyük ödül çekilişinin heyecanını yaşarken, bir yandan da güvenli sürüş kriterlerini yerine getirecek. Bir şanslı kullanıcı Toyota Corolla Hatchback’i kazanırken, tüm katılımcılar güvenli sürüş kriterlerini deneyimlemiş olacak.