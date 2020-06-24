Yaz tatili öncesi lastiklerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, yaz tatiline çıkacaklara altın değerinde öneriler sunuyor. Goodyear, okulların kapanması ile birlikte, tekrar yola çıkmaya başlayacağımız günlere hazırlık yapmayı ve uzun süre park halinde beklemiş araçların lastiklerinin kontrol edilmesini öneriyor.

Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonu yaklaştı. Sürücüler, tatilin keyfini çıkarmak adına yola çıkmaya başlayacak. Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, neden yazınseçilmesi konusunda sürücüleri uyarıyor ve daha güvenli, konforlu bir yolculuk yapmak ve yaz tatilinin tadını çıkarmak isteyenlere önemli ipuçları veriyor. Uzun süre park halinde kalmış araçlarımızın lastiklerinin, yaz tatili için yola çıkmadan önce bakımının yapılmış olması güvenli sürüş için önem taşıyor.

Goodyear’dan yola çıkmadan önce, uzun süre park halinde kalmış araçların lastiklerini koruyacak öneriler:

Kış lastikleri hava sıcaklığının 7°C’nin altında indiği şartlarda en iyi performansı sağlamak üzere geliştirilmiştir. Yazın yükselen sıcaklıkla beraber hem güvenli sürüş, hem düşük yakıt tüketimi hem de lastik ömrünü artırmak amacıyla yaz ya da 4 mevsim lastikleri tercih edilmelidir.



Araca binmeden önce çevresini dolaşıp sürüş güvenliğinizi etkileyebilecek olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol edilmelidir. Bu sayede aracın genel durumunu gözlemlenmiş olur.

Lastikte bir hasar olması yol güvenliğini tehdit eden bir etmendir. Uzun yola çıkmadan önce lastiğinizin genel durumunu kontrol ettirilmelidir.



Lastik basıncınızı düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Belirlenen basınçta şişirilmemiş lastiklerin hem güvenliğinizi olumsuz etkileyebileceğini hem de yakıt tüketimini artırabileceğini unutmayın.



Sık sık unutulsa da aracınızdaki tüm sıvıları takviye etmenin önemi büyüktür. Motor yağınızı düzenli olarak kontrol etmeli, yeterli silecek suyu bulunduğundan emin olmalısınız, bununla birlikte fren hidroliği veya motor soğutma suyunu da unutmamak gerekir.



Yaz aylarında akünüz daha fazla çalışır, dolayısıyla birkaç yıldır kullanıyorsanız bir uzmana kontrol ettirmeyi düşünebilirsiniz.



Ayrıca mevsime uygun lastik kullanımı da yol güvenliği için önem taşımaktadır. Yaz lastikleri kuru ve ıslak zeminde iyi bir direksiyon hâkimiyeti ve sürüş hakimiyeti sağlar. En ölümlü kazaların kuru yol kesimlerinde meydana geldiği düşünüldüğünde, kuru zeminde de lastiklerin hıza bağlı olarak yol tutuşunun zayıflayacağı, araca yön vermenin zorlaşacağı unutulmamalı ve limitler aşılmamalıdır.