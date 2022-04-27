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Yeni Amarok | Yeni nesil yol ve arazi uzmanı 

Volkswagen Ticari Araç, yol ve zorlu arazi koşullarında üstün performans gösteren tamamen yenilenen pick-up modeli Yeni Amarok’u 2022 yılının sonunda tanıtmaya hazırlanıyor.

27 Nisan 2022 Çarşamba 09:15
Yeni Amarok | Yeni nesil yol ve arazi uzmanı 

Yeni Amarok | Yeni nesil yol ve arazi uzmanı 


Almanya ve Avustralya'da tasarlanıp geliştirilen ve Güney Afrika’da üretilen Yeni Amarok,  mükemmel donanım seviyesi, artırılmış sürüş destek sistemleri ve yüksek performanslı motor seçenekleriyle pick-up sınıfına yön vermeye devam edecek.

Baştan aşağı yenilenen Yeni Amarok’un, yenilikçi ve premium tasarımı orijinal Amarok DNA’sını taşımaya devam ediyor. Güçlü ve karizmatik dış görünüş, kaliteli bir iç mekanla buluşuyor. 

Yepyeni Dış Görünüm ve Yeni Teknolojilerle Yeni Amarok

5.350 mm uzunluğuna sahip Yeni Amarok, bir önceki neslinden 100 mm daha uzun. 175 mm artışla 3.270 mm’ye ulaşan aks mesafesi, çift kabin versiyonunda daha fazla yaşam alanı anlamına geliyor. 1,2 tona kadar yükleme kapasitesi ile maksimum 3,5 ton römork çekme kapasitesi artık daha fazla motor/şanzıman seçeneğinde sunulabiliyor. Yeni Amarok'un aks mesafesi toplam uzunluğuna kıyasla daha uzun olduğu için gövde çıkıntıları azalıyor. Bu arazi becerilerine olumlu etki ediyor. Yeni Amarok'un iyileştirilmiş arazi yetenekleri sayesinde su geçiş derinliği önceki nesil ile kıyaslandığında artıyor. 

Yeni Amarok, bir benzinli ve dört farklı dizel motor; dört ila altı silindirli ve 2,0 ile 3,0 litre hacimlere sahip olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak arkadan itiş, seçilebilir veya sürekli dört tekerlekten çekişli olmak üzere farklı güç aktarma çözümleri bulunuyor. Önceden tanımlanmış farklı sürüş modları, en zor durumlarda bile sürücüyü destekliyor. 20 adetten fazlası tamamen yeni olmak üzere, 30’un üzerinde gelişmiş sürüş destek sistemi ek güvenlik sağlıyor.

Kendinden emin tasarım

Yeni Amarok’un Volkswagen DNA’sına sadık kalan motor kaputunun yeni hatları çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan LED ön farlarla entegre radyatör ızgarası, çapraz çıtalarıyla oldukça karizmatik. Amarok'un yüksek teknolojik görünümünü vurgulayan 'IQ.LIGHT – LED Matrix farlar’ opsiyonel olarak sunuluyor. Aracın ön yüzünde, çapraz çıtaların altındaki radyatör ızgarası ile oluşan özgün X tasarımı dikkat çekiyor.

Önceki nesilde olduğu gibi Yeni Amarok’ta da yarım daire şeklindeki çamurluk davlumbazları, çoğu pick-up modelinin yuvarlak çizgisinin aksine düz bir çizgi formu ile, karakteristik bir Amarok özelliği olarak ayrışıyor. 21 inç ölçüsüne ulaşan alüminyum alaşımlı jantlar ve arazi lastikleri, güçlü bir görünüm sergiliyor.

Yeni Amarok arkadan bakıldığında da dikkat çekici bir görünüm sergiliyor. Geniş bagaj kapağı, standart LED arka farlarıyla çerçeveleniyor. Kabartmalı Amarok yazısı, kapağın neredeyse tüm genişliğini kaplıyor. Önceki nesilde olduğu gibi, Yeni Amarok’ta iki çamurluk davlumbazı arasına bir Euro palet yüklemek için yeterli alan bulunuyor. Palet burada yük kancalarıyla bağlanabiliyor.

 Profesyonel görevler ve uzun yolculuklara uygun iç mekan

Dijital kokpit ve tablet formatındaki bilgi-eğlence ekranı ile Yeni Amarok’un iç mekanı işlevsel ve kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Yüksek kalite materyallerin kullanıldığı kokpit, modelin premium karakterini vurguluyor. Opsiyonel olarak sunulan gelişmiş ses sistemi ve dekoratif dikişlere sahip şık ön konsol ile kapı panellerinde kullanılan deri görünümlü yüzeyler kalite algısını arttırıyor. Yeni koltuklar, premium görünümü desteklerke, tüm yolculara her zamanki Volkswagen konforunu sunuyor. Yeni Amarok'ta sürücü ve yolcu, isteğe bağlı olarak elektrikli 10 yönlü ayarlanabilen konforlu, geniş koltukların keyfini sürebiliyor. Arka yolcu bölümü ise, üç yetişkin yolcu için geniş ve rahat bir seyahat alanı sunuyor.

Yeni Amarok’a Yeni Donanım

Yeni Amarok beş donanım seviyesiyle sunulacak. Giriş seviyesi 'Amarok' olurken bir üst basamakta 'Life' ve 'Style' donanım seviyeleri olacak. Volkswagen Ticari Araç ayrıca 'PanAmericana' (off-road karakteri) ve 'Aventura' (on-road karakteri) olmak üzere üst versiyonlar da sunacak.

Başarının tekerlek izlerini takip edin

Bugüne kadar Avrupa, Güney Amerika, Güney Afrika ve Okyanusya’da 830 bin adedin üzerinde Amarok satıldı. Başarılı premium pick-up model; gelişmiş güç-aktarma sistemleri, yüksek taşıma kapasitesi, işlevsellik ve özgün arazi tasarımı gibi niteliklerle öne çıkıyor. Volkswagen Ticari Araç, bu güçlü yönleri yeni nesil ile daha da ileriye taşıyor. Yeni Amarok, 2022'nin sonunda bazı ülkelerde ilk etapta dört kapılı ve çift kabinli (DoubleCab) ve belirli pazarlarda iki kapılı tek kabinli (SingleCab) olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulacak.

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AMAROKVolkswagen
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