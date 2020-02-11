Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama fırsatı

Borusan Otomotiv Premium, yeni nesil teknolojileri ve benzersiz tasarımı ile Yeni BMW 3 Serisi’ni uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor. Yeni BMW 3 Serisi, vergi, sigorta, bakım ve yol yardım hizmetleri dahil aylık 7.900 TL + KDV’den başlayan cazip fiyatlarla 36 ay 15.000 km/yıl seçeneği ve Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığıyla kiralanabiliyor. Zengin renk ve donanım tercihleriyle otomobilleri kişiselleştirme olanağı sağlayan Borusan Otomotiv Premium, 12, 24, 36 ya da 47 ay olmak üzere farklı kiralama süresi seçenekleri de sunuyor.

Yeni BMW 3 Serisi baştan aşağı yeniden tasarlandı.

Yeni BMW 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Tamamen LED farlar, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, elektrikli hafızalı koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli cam tavan Yeni BMW 3 Serisi’nde standart olarak sunuluyor.