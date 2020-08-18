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Yeni Düzenleme İkinci El Araç Ticaretinde Neleri Değiştirecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı ile iştigal edenler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda.

18 Ağustos 2020 Salı 10:14
Yeni Düzenleme İkinci El Araç Ticaretinde Neleri Değiştirecek

Yeni Düzenleme İkinci El Araç Ticaretinde Neleri Değiştirecek


İkinci el araç alacak olan vatandaşın ticaretini güven ortamında tamamlamasında ekspertiz şirketleri önemli rol oynuyor. Şubat 2018’ de yapılan düzenlemeyle hukuksal bir zemin oluşturulan sektörde, 15 Ağustos’ta son adım da atılmış oldu.

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, kurumsallaşma yolunda uzun zamandır atılan adımlarda sona geldiklerini belirterek, " İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekiyor. Bu tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılacak " diye konuştu.

Firmaların, alıcı ve satıcıların bilmeleri gereken yükümlülüklere dikkati çeken Ayözger, " Yetki belgesi olmayan firmalar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek. İkinci el araç satışı yapan işletmeler, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu almak zorunda olacak. Alınacak raporun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek. Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin altındaki taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu olacak " dedi.

Üç Ay Veya 5 Bin Km Garanti

Garanti kapsamına giren hususlarla ilgili açıklamada bulunan Ayözger " Ticareti yapılan ikinci el otomobil, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek ‘’ ifadelerini kullandı.

Bildiği Halde Hasarlı Araç Alana Garanti Yok

Ayözger garanti kapsamı dışında yer alan hususlarla ilgili ise ‘’ Ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarı bildiği halde mevcut aracı alan kişiler bu garantiden faydalanamayacak. Bununla birlikte satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlarda garanti kapsamında bulunmayacak ‘’ dedi.

Ekspertiz merkezlerinin son düzenlemeye birlikte otomotiv sektörünün tamamlayıcı unsuru olmaya devam edeceğine değinen Ayözger, yeni düzenlemenin titizlikle denetlemesiyle birlikte hem alıcı hemde satıcıların güven altına alınacağını belirtti.

Kurumsal Firmalar Süreçten Güçlenerek Çıkacak

Sürecin ilerleyen dönemlerine yönelik öngörüsünü de paylaşan Ayözger, sözlerini şöyle tamamladı: Yönetmeliğin yansımalarının net bir şekilde gözlemlenebileceği bir yıl içerisinde, sektörde kurumsallıkla ilerleyen firmaların avantajlı olacağını söyleyebilirim. Hizmet kalitesini tescilleyerek, güven sağlayanların güçlenerek yollarına devam edeceklerini düşünüyorum.

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Son Güncelleme: 18.08.2020 11:56
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Ikinci El
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