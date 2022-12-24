Yeni Opel Astra Elektrikleniyor!

Alman otomobil devi Opel, yeni Opel Astra-e'nin ilk görüntülerini yayınladı. Şimşek logolu marka, 2022 Altın Direksiyon Ödüllü Astra’nın onlarca yıllık başarı hikayesine tamamen elektrikli versiyonunu da eklemeye hazırlanıyor. Opel bu kadarla da kalmıyor. Yeni Opel Astra Sports Tourer-e, aynı zamanda bir Alman üreticinin tamamen elektrikli ilk station wagon otomobili olarak tarihe geçiyor.

2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonuyla yoluna devam ediyor. Tarihi başarılar ve ilklerle dolu Astra, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçecek.

Opel Astra tutkunları böylelikle şimşek logolu tüm diğer modellerden daha fazla motor alternatifi arasından seçim yapabilecek. Astra ve Astra Sports Tourer, son derece verimli içten yanmalı motorlara ek olarak, ürün gamının üst noktasını oluşturan Astra GSe de dahil olmak üzere elektrikli şarj edilebilir versiyonlarla da sunuluyor. 2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.

“Elektrikliye geçiş hamlemize hız kesmeden devam ediyoruz”

“Astra-e ve Astra Sports Tourer-e gerçek bir öncü. Beş kapılı hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yeni batarya elektrikli versiyonlarıyla kullanıcılar, günlük kullanıma uygun, konforlu ama daha da önemlisi emisyonsuz sürüşün keyfini sürebiliyor. Ulaşımda 'Greenovation' ile kastettiğimiz tam olarak bu” sözleriyle düşüncelerini aktaran Opel CEO’su Florian Huettl, “Aynı zamanda, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni Opel Astra-e, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyor” dedi.

Heyecan verici, günlük kullanıma uygun, sıfır emisyonlu

416 km’ye varan sürüş menzili

Yeni Opel Astra-e ve Opel Astra Sports Tourer-e , sıfır emisyonlu ve heyecan verici bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Tüm Astra versiyonları gibi, yalnızca cesur ve yalın tasarımlarıyla değil aynı zamanda performanslarıyla da dikkat çekiyorlar. Elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 NM tork sağlıyor. Böylece gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve etkileyici bir hızlanma deneyimi yaşanıyor. Ayrıca diğer birçokmobil 150 km/s ile sınırlıyken, yeni Astra-e 170 km/s maksimum hıza sahip. Bunun dışında Astra-e kullanıcısı, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.

Yeni Astra-e, WLTP’ye göre 416 km’ye varan tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Verimliliğe önem veren mühendisler, kompakt batarya boyutu ile örnek bir menzil elde etmeyi başardı. Yeni Astra-e, 100 kilometrede sadece 12,7 kWsa elektrik tüketiyor. Bu tüketim ortalaması, yeni Astra-e’yi sadece günlük kullanım için mükemmel ve verimli bir araç yapmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun yolculuklar için ideal bir yol arkadaşı yapıyor. Astra-e, 100 kW doğru akım hızlı şarj istasyonunda yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor. Tamamen elektrikli Astra ayrıca evdeki duvar tipi şarj istasyonu için standart olarak üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı ile donatılmış durumda.

Sınıf standartlarını belirleyen yaşam alanı

Bataryalar daha fazla alan yaratmak için gövde altına yerleştirilmiş. Böylece iç kısımda yolcular ve bagaj için alan kaybı oluşmuyor Bir diğer avantaj olarak bataryanın alçak konumu diğer Opel modellerinde olduğu gibi güvenli ve dengeli bir sürüş sağlıyor.

Astra-e ile güvenlikten ödün vermeyen elektrikli ulaşım deneyimi

Alcantara da dahil olmak üzere çeşitli döşeme seçenekleri ile kombine edilen ergonomik Aktif Spor koltuklar ile Astra-e Opel'e özgü yüksek oturma konforu sağlıyor. AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) onaylı koltuklar, mükemmel yan destekli, farklı manuel ve elektrikli ayar kombinasyonları sunuyor. Böylece sürücü araca daha da entegre hissediyor ve sürüş anında benzersiz bir his yaşıyor.

İki adet 10 inçlik geniş ekrana sahip tamamen dijital Pure Panel, kullanıcıya modern kokpit deneyimi yaşatıyor. Yeni nesil sezgisel insan-makine arayüzü, batarya şarj durumu veya menzili gibi önemli işlevleri görüntülerken, klima kontrolü gibi ayarlar ise düğme yardımıyla kolayca yapılabiliyor. Büyük IntelliHUD yükseltilmiş gösterge ekranı ve doğal ses tanıma özelliği ile sürücü gözünü yoldan ayırmadan işlevleri yönetebiliyor. Yeni IntelliDrive 2.0; halihazırda sunulan şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş özelliklere ek; yarı-otonom şerit değişim asistanı ve akıllı hız adaptasyon sistemi gibi özellikleri bir araya topluyor. Tüm bu işlevler toplam 168 LED hücreye sahip sınıfının öncüsü uyarlanabilir IntelliLux LED® Pixel farlar gibi donanımlarla birlikte sürüş güvenliğini daha da arttırıyor.

Duygusal, heyecan verici ve ilk kez tamamen elektrikli

Cesur ve yalın tasarımıyla tamamen elektrikli Astra, her donanım seviyesinde sportif bir ön tampon tasarımını içeren Opel Vizör marka yüzüyle yollara çıkıyor. Elmas kesim 18 inç alaşımlı jantlar, bir diğer dikkat çekici özellik olarak öne çıkıyor. Opel, Yeni Astra-e ile kompakt sınıfta yeni bir sayfa açıyor.