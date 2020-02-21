Yeni Range Rover Evoque Avrupa'nın en iyi kompakt SUV'u

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın Premium kompakt SUV’u Yeni Range Rover Evoque Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Auto Motor & Sport Best Car Ödüllerinde En İyi Otomobil ödülünün sahibi oldu.

Land Rover’ın premium kompakt SUV’u Yeni Range Rover Evoque,100.000'den fazla dergi okuyucusunun oyladığı anketin ardından Auto Motor & Sport Best Cars Ödüllerinde En İyi Kompakt SUV ve Off-Road Aracı seçildi. Yeni Range Rover Evoque’un sunduğu göz alıcı detaylar, modern tasarım unsurları ile sürdürülebilir, yenilikçi teknolojileri bu prestijli ödülü kazanmasında etkili oldu.

Jaguar Land Rover CCO’su Felix Bräutigam, Stuttgart'ta düzenlenen törende ödülü teslim alırken yaptığı konuşmada: “Best Cars Ödülleri otomotiv endüstrisi için en önemli parametrelerden birisi. Bu sebeple okuyucuların bize layık gördüğü bu özel ödül için çok gururluyuz” dedi.

Yeni Range Rover Evoque En İyi Kompakt SUV ve Off-Road Aracı ödülünü 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da kazanmayı başarmıştı.

Best Cars Ödülleri, yalnızca Almanya'nın değil, tüm Avrupa’nın en büyük ve prestijli ödüllerinden biri olarak, 11 ülkeden Auto Motor & Sport okuyucularının oylarıyla belirleniyor ve otomotiv dünyasına yön veriyor.