Yeni Renault Clio Türkiye’de

Renault Grubu’nun en çok satan global modeli, Avrupa ve Türkiye’de B-HB segmentinin lideri Clio yenileniyor. Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojileri ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadarki “en iyi Clio “olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en çok satılan model sıralamasında 2. sırada* yer alan Clio, yeni neslinde tasarım genetiğini korurken daha kaslı ve dinamik bir görünüme kavuşuyor. Yeni Clio’nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik performansını arttırırken daha iyi ses yalıtımına katkıda bulunuyor. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde benzersiz iç hacim ve konfora sahip.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş

Yeni Clio’nun iç mekanında ise, daha güçlü bir teknolojik donanım ve daha sofistike yepyeni bir tasarım ile yüksek kalite ilk bakışta göze çarpıyor. Yeni Clio bünyesinde yüksek teknolojler barındırıyor: 9.3’’ dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni Clio’nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor.

Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7’’ kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor.

Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio, ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) sistemi ile en üst seviyede güvenlik ve konfor sunuyor. Şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, otomatik uzun/kısa farlar, trafik işaretlerini tanıma sistemi gibi özellikler sürüş güvenliğini artırıyor.

1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ekleyen Yeni Clio, Türkiye’de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel: 1.0 SCe 72 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg).

BOĞAZ MAVİSİ İLK KEZ

Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio’nun lansman renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez Yeni Clio’da kullanılan yepyeni renkler olarak öne çıkıyor.

Yeni Clio, Türkiye’de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111.000 TL’den başlayan fiyatlarla 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa sunuluyor. Ayrıca e-ticaret online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio’yu pazara sunulmadan önce özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “B segmenti toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile B segmenti Türkiye’nin 2. büyük segmenti, B HB alt segmenti ise yüzde 13,5 pay ile 3. büyük alt segmenti olma özelliği taşıyor. Clio, B HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı* ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye’nin en çok satılan 2. modeli olan Clio’nun 5. nesli olan Yeni Clio’yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio’nun Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. “Clio’ların en iyisi” Yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Daha modern ve dinamik tasarım

Modern ve dinamik bir tasarıma sahip Yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyor. Model, bir yandan şık görünümünü korurken, diğer yandan etkileyici tarzıyla öne çıkıyor. Kaput üzerindeki çizgiler, modele daha kaslı bir görünüm kazandırıyor.

İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde Yeni Clio, segmentinde benzersiz iç hacim ve konfor sunuyor. İlk defa bir Clio’da ön çamurluklarda yer alan rüzgarlıklar, sürtünmeyi azaltıyor ve aerodinamik performansı artırıyor. Buna ek olarak yakıt tüketimini de azaltan rüzgarlıklar, Yeni Clio’nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Clio’nun karoserisi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü artırmak için 48 milimetre alçaltıldı (yükseklik 1440 mm). 17 inç tekerlekler (versiyona göre) ise aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor. Köpekbalığı anten, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar, Yeni Clio’nun modern tarzına katkı sağlıyor ve iç mekanda olduğu gibi dış tasarımda da kalite algısını artırıyor.

İlk donanım seviyesinden itibaren full LED olarak sunulan C şeklindeki ön farlar, modele daha çekici bir görünüm kazandırıyor.

Kaliteli iç mekan ve teknolojik yenilikler

Yeni Clio’nun iç tasarımında kalite algısı ve sürüş ergonomisine ayrı bir özen gösterildi. İç mekan; yüksek kaliteli malzemeler, yumuşak dokuya sahip ön panel, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ile kalite algısı açısından boyut değiştiriyor.

Geniş alan sunmak için daha kompakt hale getirilen tamamen yenilenen sürücü odaklı “Akıllı Kabin-Smart Cockpit”, çok daha fazla teknoloji barındırıyor. Yeni Clio, geleneksel kadranların yerine ilk kez kişiselleştirilebilir TFT sürücü ekranı ile sunuluyor. Üst segment modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 9,3’’ multimedya, sınıfının en büyük ekranı olarak öne çıkıyor. Bir tablet gibi kullanımı kolay ve çözünürlüğü yüksek olan ekrandan, yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, MULTI-SENSE ve Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) ayarları kolaylıkla yapılabiliyor.

MULTISENSE’te 3 farklı sürüş modu yer alıyor: Eco, Sport, Mysense. İç mekan, orta konsol ve ön panel üzerindeki havalandırma çizgisine ait renklerin yanı sıra Multisense ile gelen 8 farklı ambiyans seçeneği sayesinde, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor.

Yeni Clio’nun direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmek adına tüm detaylar düşünüldü. Önceki nesile kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, direksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. Yeni direksiyon sayesinde sürüş ekranının görülebilmesi kolaylaşıyor. Dişli oranının 15,2’den 14,4’e indirilmesi sayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak sürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor.

Yeni Clio’nun koltukları ise iç mekandaki yüksek kalite algısına katkıda bulunuyor. Daha geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin oturma pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül şeklindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor.



Yeni Clio’nun bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmindeki 26 litrelik artış segmentindeki en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

Renault EASY DRIVE: Üst segmente ait sürüş destek sistemleri

Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak 5. neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio, yeni Euro NCAP testinden segmentinde 5 yıldızı elde eden ilk model olmasının yanı sıra Euro NCAP tarafından 2019’da test edilen otomobiller arasında en güvenli süpermini seçildi.

Yeni Clio, sürüşü kolaylaştırmak, güvenliği artırmak ve daha konforlu seyahat için üst seviye sürüş destek sistemleri sunuyor. Sürüş, Park ve Güvenlik olarak üç başlıkta toplanan sürüş destek sistemleri arasında Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Hız Uyarılı Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Eller Serbest Park Destek Sistemi, Auto-hold Fonksiyonlu Elektrikli Park Freni, Otomatik Uzun/Kısa Farlar Yeni Clio’da öne çıkan güvenlik donanımları olarak öne çıkıyor.

Yeni Clio’da bulunan 360° kuş bakışı kamera, aktif acil fren destek sistemi, Renault ürün gamında ilk kez kullanılan yeni sürüş destek sistemleri olarak göze çarpıyor.

Yeni nesil zengin motor yelpazesi

Yeni Clio, Türkiye’de 72 ile 130 bg arasında değişen güç ile eksiksiz bir motor ürün gamına sahip. En son teknolojilerle sunulan bu yeni nesil benzinli ve dizel motorlar, yürürlükteki en güncel standartlara uygun tüketim ve emisyon değerlerine sahip.

Benzinli motorlar

1.0 SCe 72: Satın alma ve kullanımda ekonomik - manuel

Bu motor, ekonomik bir şehir içi kullanıma yönelik bir otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe (3 silindir atmosferik) ideal tercih olarak öne çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 72 bg güç ile (95 Nm tork) son derece yumuşak bir sürüş konforu sunuyor.

1.0 TCe 100: Benzersiz çok yönlülük – manuel ve otomatik

TCe 100 ilk olarak Yeni Clio’da 5 vitesli manuel vites kutusu ve en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusu ile birlikte sunuluyor.

Renault ürün gamına yeni eklenen 1.0 TCe (3 silindirli turbokompresör), İttifak sinerjisinin en yeni motoru. 100 bg ve 160 Nm ile bu yeni nesil motor, kendisinden önceki TCe 90 versiyona kıyasla 10 bg ve 20 Nm daha güçlü olmakla birlikte CO2 emisyon seviyesi de daha düşük. Ayrıca, düşük devirlerden itibaren daha canlı kalkışa destek olan tork artışı ile en üst seviyede sürüş keyfi sunuyor.

Bu motor, sürekli ve kesintisiz güç aktarımı sağlayan X-Tronic otomatik vites kutusu ile birleştiğinde, daha yüksek hızlanma performansı ve ideal yakıt tüketimi sunarak mükemmel bir sürüş deneyimi sağlıyor.

1.3 TCe 130 bg: Maksimum sürüş keyfi - otomatik

Captur, Megane ve Kadjar modelleri ile kendini kanıtlayan 1.3 TCe motor, bu kez Yeni Clio ile birlikte sunuluyor. 130 bg ve 240 Nm tork ile 7 ileri EDC otomatik vites kutusuna sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinli motorun yerini alacak. Yeni Clio’nun tüm dinamik özelliklerini barındıran bu yeni nesil motor, her koşulda heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Çift kavramalı EDC vites kutusu, sürüşü daha esnek ve keyifli hale getirirken diğer yandan CO2 emisyon miktarını azaltıyor.

Bütün benzinli motorlar Yeni Clio’da ilk kez kullanılıyor.

Dizel Motorlar

Yeni nesil dizel motorlar 1.5 Blue dCi 85 ve 115bg - manuel

Yeni Clio, uzun mesafe kullanımlar için adapte edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor seçenekleri ile birlikte sunuyor. Bu motor, azot oksitler (NOx) için en verimli olacak şekilde planlanmış katalitik indirgeme sisteminin (SCR) entegrasyonu sayesinde yeni emisyon standartlarına göre adapte edildi ve geliştirildi. Dizel seçeneği, yalın bir sürüş için 85 bg / 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için 115 bg / 260 Nm olmak üzere iki versiyon olarak sunuluyor. Yeni Clio Blue dCi, 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren altı ileri manuel vites kutusu ve segmentinin en iyisi olan aerodinamiği sayesinde uzun yol sürüşlerinde verimli.

Kalite Yeni Clio’nun kalbinde!

Yeni Clio, Renault Grubu bünyesindeki en optimum tasarım için yenilenen kalite proseslerinin ürünü olarak öne çıkıyor.

Aracın genel kalitesini geliştirmek için yeni teknolojiler kullanıldı ve kalite güvence süreci de geliştirildi. Sürüş güvenliği ile ilgili olarak, yaklaşık 1,5 milyon kilometre test sürüşü gerçekleştirildi.

Clio efsanesi

1990 yılında lanse edilen ve bugüne kadar 15 milyon satış adedine ulaşan Clio, Türkiye’de de ulaştığı satış rakamları ile efsane bir model olmayı başardı. Türkiye pazarına ilk olarak 1995 yılında giren Clio, 300 binin üzerinde satış adedi kaydetti.

Renault’nun yeni tasarım dilinin öncü modeli olan 4. nesil Clio ise Türkiye’de pazara girdiği 2012 yılından bu yana 185 bin 731 satış adedine ulaşarak segmentinde en çok satılan model oldu. 2012 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 modeli arasında yer alan Clio IV, 2019 yılını ise 24 bin 213 satış adedi ile Türkiye model sıralamasında 2. sırada tamamladı.