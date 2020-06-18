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Yeni Renault Clio Türkiye’de Yılın Otomobili Seçildi!

Yeni Renault Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili“ yarışmasında birinciliği elde etti.

18 Haziran 2020 Perşembe 13:58
Yeni Renault Clio Türkiye’de Yılın Otomobili Seçildi!


Yeni Renault Clio Türkiye’de Yılın Otomobili Seçildi!


OGD üyesi 75 gazetecinin oylaması ile ilk turda 25 aday otomobil arasından 7 finalist belirlendi. 7 finalist arasından yapılan 2. tur oylama sonucu 5.000 puan elde eden Yeni Clio “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanını elde etti. Türkiye’nin uzman otomotiv gazetecileri tarafından ödüle layık görülen Yeni Clio’nun birinciliğinin açıklandığı törende ödülü, Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş aldı,


Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen Yeni Renault Clio “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı“ kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ödül töreninde şunları söyledi: “Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla Yeni Clio’nun Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmesinden dolayı çok gururlu ve mutluyuz. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen bu otomobilin arkasında milyonlarca Euroluk bir yatırım ve binlerce insanın, Türk mühendis ve işçisinin emeği var... Türk halkının beğenisini kazanan Yeni Clio başarısını rakamlarla da kanıtladı. Bu unvan ve bu ödülü, sorumluluğunun bilincinde olarak layığıyla taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın. Ayrıca bu kıymetli ödülü ikinci kez almaktan dolayı da son derece mutluyuz.”

Renault, 2017 yılında da, Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin ikinci kez düzenlediği organizasyonda Megane Sedan ile “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanını elde etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
OgdRenault
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