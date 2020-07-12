Yeni Volkswagen Caravelle Highline satışa sunuldu

Yıllardır kendi segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı başaran Caravelle, yüksek donanım seviyesine ve sınıfının en güçlü motoruna sahip Highline modeli ile tüketici beklentilerini tamamen karşılamaya hazır.

Caravelle model ailesinin yeni üyesi Caravelle Highline, mevcut Comfortline donanımına göre tasarım, performans ve teknoloji bakımından birçok yeni standart özelliği beraberinde getiriyor:

Sınıfında Tek: Dört tekerlekten çekiş özelliği (4MOTION)

Yeni Caravelle Highline, sınıfında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma ayrıcalığını taşıyor. Opsiyon olarak sunulan 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak ihtiyaç halinde aracın zorlu koşullarla mükemmel bir şekilde baş etmesine olanak tanıyor.

Sınıfının en güçlü motoru

2.0 litre motora sahip Yeni Caravelle Highline, 3800-4000 dev/dak’da 199 PS güç üretirken, 1400-2400 dev/dak’da 450Nm’lik tork sağlıyor. 7 ileri DSG şanzımanla satın alınabilen Yeni Caravelle Highline, 100 km’de birleşik yakıt tüketimi ortalama 6,1-7,4 litre iken, 4Motion modeli için ise bu değer ortalama 6,9-8,3 litre olarak gerçekleşiyor.

Mükemmel sürüş kontrolü ve park etme kolaylığı

Yeni Caravelle Highline’da yer alan ve standart olarak sunulan önemli yeniliklerden biri Park Assist V3.0; Bu özellik sayesinde aracı ön, arka, paralel veya çapraz olarak kendi kendine çok dar yerlerde bile park edip, park yerinden çıkabilmek mümkün. Ayrıca Geri Manevra Asistanı sayesinde, geri çıkarken arkadan araç ya da yaya gelmesi durumunda aracın kendiliğinden durması sağlanıyor. Yine standart olarak sunulan Geri Görüş Kamerası sayesinde, park ve manevra fonskiyonu rahatça tamamlanıyor.

Caravelle Highline’da standart olarak yer alan bir diğer yenilik, Elektrikli Bagaj Kapağı; tek bir düğmeye basılarak kolayca açılıp kapanmasını sağlayan sistem, hafızalı yükseklik ayarı özelliği sayesinde kapalı garaj gibi alçak yerlerde tavana çarpma olasılığını da azaltıyor.

Fonksiyon ve keyif bir arada

9,2 inçlik renkli ve dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi Discover Pro 9.2" Navigasyon sistemli radyo ve navigasyon ekranını dijital gösterge panelinde görüntülemeye imkan tanıyan, istenirse farklı ara yüzlerle kişiselleştirilebilen Dijital Gösterge Paneli ve Sürücü Bilgilendirme Sistemi sunulan yenilikler arasında yer alıyor. Navigasyon sistemi sayesinde gideceğiniz yeri kolayca bulurken bir el hareketinizle değişebilen menüsü Yeni Caravelle Highline’ı kullanırken dikkatinizin dağılmamasını sağlıyor.

Yeni Caravelle Highline, Sesli Komut ve Kablosuz App-Connect özelliğini de standart olarak sunuyor. Sistem, sesli komutla arama yapmayı, navigasyona adres yazmayı veya radyo kanalları arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Akıllı telefonların Discover Pro 9,2" navigasyon sistemli radyoya bağlanabilmesine imkan tanıyan Kablosuz App-Connect özelliği de, araç hareket halinde değilken ekranda DVD veya Mp4 formatında videoları oynatabiliyor.

Hem iç hem dış tasarıma fark yaratan dokunuşlar

Konfor tipi ön konsol, krom paket, ön çamurluklarda yer alan "Bulli" logosu, otomatik seviye ayarına sahip LED ön far ve arka stoplar ve 17" Woodstock alüminyum alaşımlı jantlar da Yeni Caravelle Highline’ın öne çıkan tasarım öğeleri arasında.

Yeni Caravelle Highline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG modeli 349 bin 500 TL’den, 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG 4Motion modeli ise 399 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.