Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yeni Volkswagen Caravelle Highline satışa sunuldu

Yeni Caravelle Highline sunduğu bir çok yenilikçi özellik ile sınıfında tek Geçtiğimiz kasım ayında pazara sunulan Volkswagen Caravelle’in en üst donanım seviyesine sahipHighline modeli satışa sunuldu.

12 Temmuz 2020 Pazar 17:56
Yeni Volkswagen Caravelle Highline satışa sunuldu

Yeni Volkswagen Caravelle Highline satışa sunuldu

Yıllardır kendi segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı başaran Caravelle, yüksek donanım seviyesine ve sınıfının en güçlü motoruna sahip Highline modeli ile tüketici beklentilerini tamamen karşılamaya hazır.

Caravelle model ailesinin yeni üyesi Caravelle Highline, mevcut Comfortline donanımına göre tasarım, performans ve teknoloji bakımından birçok yeni standart özelliği beraberinde getiriyor:

Sınıfında Tek: Dört tekerlekten çekiş özelliği (4MOTION)

Yeni Caravelle Highline, sınıfında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma ayrıcalığını taşıyor. Opsiyon olarak sunulan 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak ihtiyaç halinde aracın zorlu koşullarla mükemmel bir şekilde baş etmesine olanak tanıyor.

Sınıfının en güçlü motoru

2.0 litre motora sahip Yeni Caravelle Highline, 3800-4000 dev/dak’da 199 PS güç üretirken, 1400-2400 dev/dak’da 450Nm’lik tork sağlıyor. 7 ileri DSG şanzımanla satın alınabilen Yeni Caravelle Highline, 100 km’de birleşik yakıt tüketimi ortalama 6,1-7,4 litre iken, 4Motion modeli için ise bu değer ortalama 6,9-8,3 litre olarak gerçekleşiyor.

Mükemmel sürüş kontrolü ve park etme kolaylığı

Yeni Caravelle Highline’da yer alan ve standart olarak sunulan önemli yeniliklerden biri Park Assist V3.0; Bu özellik sayesinde aracı ön, arka, paralel veya çapraz olarak kendi kendine çok dar yerlerde bile park edip, park yerinden çıkabilmek mümkün. Ayrıca Geri Manevra Asistanı sayesinde, geri çıkarken arkadan araç ya da yaya gelmesi durumunda aracın kendiliğinden durması sağlanıyor. Yine standart olarak sunulan Geri Görüş Kamerası sayesinde, park ve manevra fonskiyonu rahatça tamamlanıyor.

Caravelle Highline’da standart olarak yer alan bir diğer yenilik, Elektrikli Bagaj Kapağı; tek bir düğmeye basılarak kolayca açılıp kapanmasını sağlayan sistem, hafızalı yükseklik ayarı özelliği sayesinde kapalı garaj gibi alçak yerlerde tavana çarpma olasılığını da azaltıyor.

Fonksiyon ve keyif bir arada

9,2 inçlik renkli ve dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi Discover Pro 9.2" Navigasyon sistemli radyo ve navigasyon ekranını dijital gösterge panelinde görüntülemeye imkan tanıyan, istenirse farklı ara yüzlerle kişiselleştirilebilen Dijital Gösterge Paneli ve Sürücü Bilgilendirme Sistemi sunulan yenilikler arasında yer alıyor. Navigasyon sistemi sayesinde gideceğiniz yeri kolayca bulurken bir el hareketinizle değişebilen menüsü Yeni Caravelle Highline’ı kullanırken dikkatinizin dağılmamasını sağlıyor.

Yeni Caravelle Highline, Sesli Komut ve Kablosuz App-Connect özelliğini de standart olarak sunuyor. Sistem, sesli komutla arama yapmayı, navigasyona adres yazmayı veya radyo kanalları arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Akıllı telefonların Discover Pro 9,2" navigasyon sistemli radyoya bağlanabilmesine imkan tanıyan Kablosuz App-Connect özelliği de, araç hareket halinde değilken ekranda DVD veya Mp4 formatında videoları oynatabiliyor.

Hem iç hem dış tasarıma fark yaratan dokunuşlar

Konfor tipi ön konsol, krom paket, ön çamurluklarda yer alan "Bulli" logosu, otomatik seviye ayarına sahip LED ön far ve arka stoplar ve 17" Woodstock alüminyum alaşımlı jantlar da Yeni Caravelle Highline’ın öne çıkan tasarım öğeleri arasında.

Yeni Caravelle Highline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG modeli 349 bin 500 TL’den, 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG 4Motion modeli ise 399 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.

Volkswagen ticari araç kazandıran servisten çok özel indirimler
Volkswagen ticari araç kazandıran servisten çok özel indirimler
Volkswagen Ticari Araç garanti süresini 3 ay uzattı
Volkswagen Ticari Araç garanti süresini 3 ay uzattı
Volkswagen Binek Araç | Yeni modeller
Volkswagen Binek Araç | Yeni modeller
Mabel Matiz seven kalplere söyledi
Mabel Matiz seven kalplere söyledi
Volkswagen fabrikalarında yeşil elektrik kullanımını artırıyor
Volkswagen fabrikalarında yeşil elektrik kullanımını artırıyor
Volkswagen ID.3’e ECOBEST ödülü
Volkswagen ID.3’e ECOBEST ödülü
Volkswagen Ticari Araç’tan aşınma parçalarında fırsatlar
Volkswagen Ticari Araç’tan aşınma parçalarında fırsatlar
Volkswagen ID.R Nürburgring’de rekora imza attı
Volkswagen ID.R Nürburgring’de rekora imza attı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borusan Otomotiv BMW yetkili servislerinde yaz ayı için cazip fiyat
Borusan Otomotiv BMW yetkili servislerinde yaz ayı için cazip fiyat
Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı’nda
Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı’nda
Volkswagen ticari araç kazandıran servisten çok özel indirimler
Volkswagen ticari araç kazandıran servisten çok özel indirimler
Toyota'nın yeni CEOD'su İsmail Ergün
Toyota'nın yeni CEOD'su İsmail Ergün
Koronavirüs ekspertiz merkezlerini harekete geçirdi
Koronavirüs ekspertiz merkezlerini harekete geçirdi
KIA, Kalite Araştırması’nda 6 yıldır zirvede
KIA, Kalite Araştırması’nda 6 yıldır zirvede
İkinci el otomobil alırken dolandırıcılığa dikkat | Görmeden kapora vermeyin
İkinci el otomobil alırken dolandırıcılığa dikkat | Görmeden kapora vermeyin
Nevzat Kaya | Pandemi sürecinden en az hasarla atlatmalıyız
Nevzat Kaya | Pandemi sürecinden en az hasarla atlatmalıyız
Michelin, BF Goodrich kamyon lastiklerini yeniledi
Michelin, BF Goodrich kamyon lastiklerini yeniledi
Ford, yeni kabin hava filtresi MicronAir ile temiz sağlıklı sürüş
Ford, yeni kabin hava filtresi MicronAir ile temiz sağlıklı sürüş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim