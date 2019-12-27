Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye

Otomobil üretimi yapan 23 ülkeden biri arasına girmemizi sağlayan yerli otomobil ile 100 e yakın yan sektörün gelişimine katkı sağlanacak.

27 Aralık 2019 Cuma 17:31
Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye

Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye

Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil için büyük gün geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği ve ismi, tasarımı olduğu kadar sahip olacağı motoru ile de merak edilen yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla görücüye çıktı. Bugüne kadar ismi, tasarımı ve motoru sır gibi saklanan yerli otomobilin, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen tanıtıma bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. İsmi “Devrim” olarak açıklanan yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunan AK PARTİ Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz; “Bugün Türk tarihi için çok önemli bir gün. Bu özel ve gururlu güne şahitlik ediyor olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bugün yaklaşık 60 yıl önce başlayan bir hayal gerçekleşiyor. Bizler bu atılımla Türkiye’nin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş bulunmaktayız” açıklamalarında bulundu.

Herkesin büyük bir merakla beklediği, yüzde 100 yerli otomobilin tanıtımı bugün yapıldı. Otomobil üretimi yapan 23 ülkeden biri arasına girmemizi sağlayan yerli otomobil ile 100 e yakın yan sektörün gelişimine katkı sağlanacak.

Türk tarihi için bugünün bir dönüm noktası olduğunu belirten AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz; “AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne ülkemizi şuanki haline getirmek için çok çalıştık. Özellikle her alanda yerli üretime ağırlık vererek çalışmalar yürüttük. 58 yıl önce “Devrim” otomobilimiz için ilk adımlar atılırken ülkemizin karşısına zorluklar çıkaran kişiler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi hala önümüze engeller çıkarmaya devam ediyor. Sanmasınlar ki biz bu kötü niyetlerin farkında değiliz. Yapılan kampanyalara karşı, halkımızın Türkiye Meclisi’ndeki temsilcileri olarak dik duruşumuzu her zaman sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz” dedi.

Bizim İçin Yeni Bir Çağ Başlıyor

Yazılımdan yan sanayine kadar birçok alanın önünü açacak olan bu yatırımla ülkemizin daha da şahlanacağını dile getiren Açıkgöz, “Her nerede olursa olsun yapılan yatırımlar ve faaliyetler ülkemiz için büyük bir kazançtır. Nevşehir halkını temsilen, gelişecek olan sanayi faaliyetlerinde bizler de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yeni yatırımlara Nevşehir’imiz olarak da ev sahipliği yapmaya adayız. Bu kapsamda da AK Parti Nevşehir Milletvekili olarak gerekli olan bütün çalışmaları yapacağımıza söz veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu ön satış çağrısında ben de yer alacağımı burada açıklamak isterim” dedi.

Yerli otomobil | Otomotiv sektörünün dinamosu olacak
Yerli otomobil | Otomotiv sektörünün dinamosu olacak
Yerli drone Taşköprü'de üretilecek, Savunma yatırımı için bensersiz atılım
Yerli drone Taşköprü'de üretilecek, Savunma yatırımı için bensersiz atılım
Türkiye'nin ilk milli elektrikli traktörü sahaya indi
Türkiye'nin ilk milli elektrikli traktörü sahaya indi
İmamoğlu'ndan yerli metrobüs çıkışı
İmamoğlu'ndan yerli metrobüs çıkışı
Hükümet'ten Milli Tank fabrikasını satmak için yasalara takla attıran formül
Hükümet'ten Milli Tank fabrikasını satmak için yasalara takla attıran formül
Türkiye'nin ilk yerli dronu, PKK tuzaklarını bozacak
Türkiye'nin ilk yerli dronu, PKK tuzaklarını bozacak
Şehit Eren Bülbül'ün adı SİHA'da yerli yaşayacak
Şehit Eren Bülbül'ün adı SİHA'da yerli yaşayacak
OTİAD ile Osmanbey'de Yerli markalara AVM desteği 
OTİAD ile Osmanbey'de Yerli markalara AVM desteği 
Anahtar Kelimeler:
Yerli Otomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli Otomobil Ülkemizi Şahlandıracak
Yerli Otomobil Ülkemizi Şahlandıracak
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
Türkiye’nin Otomobili sahneye çıktı‘Yeni Lige’ yolculuk başladı
Yerli otomobil | Otomotiv sektörünün dinamosu olacak
Yerli otomobil | Otomotiv sektörünün dinamosu olacak
SEAT'ın SUV'lara giden yolu
SEAT'ın SUV'lara giden yolu
Ericsson ve Microsoft, yeni nesil bağlı otomobiller alanında güçlerini birleştiriyor
Ericsson ve Microsoft, yeni nesil bağlı otomobiller alanında güçlerini birleştiriyor
Pirelli Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek lastik tedarikçisi seçildi 
Pirelli Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek lastik tedarikçisi seçildi 
Ford Otosan, hizmet ihracatıyla da lider
Ford Otosan, hizmet ihracatıyla da lider
Huawei Tofaş’ın çözüm ortağı oldu
Huawei Tofaş’ın çözüm ortağı oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim