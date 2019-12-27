Yerli Otomobil İle Bu Gurur Senin Türkiye

Türkiye'nin en önemli milli projelerinden birisi olan yerli otomobil için büyük gün geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği ve ismi, tasarımı olduğu kadar sahip olacağı motoru ile de merak edilen yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla görücüye çıktı. Bugüne kadar ismi, tasarımı ve motoru sır gibi saklanan yerli otomobilin, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen tanıtıma bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. İsmi “Devrim” olarak açıklanan yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunan AK PARTİ Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz; “Bugün Türk tarihi için çok önemli bir gün. Bu özel ve gururlu güne şahitlik ediyor olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bugün yaklaşık 60 yıl önce başlayan bir hayal gerçekleşiyor. Bizler bu atılımla Türkiye’nin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş bulunmaktayız” açıklamalarında bulundu.

Herkesin büyük bir merakla beklediği, yüzde 100 yerli otomobilin tanıtımı bugün yapıldı. Otomobil üretimi yapan 23 ülkeden biri arasına girmemizi sağlayan yerli otomobil ile 100 e yakın yan sektörün gelişimine katkı sağlanacak.

Türk tarihi için bugünün bir dönüm noktası olduğunu belirten AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz; “AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne ülkemizi şuanki haline getirmek için çok çalıştık. Özellikle her alanda yerli üretime ağırlık vererek çalışmalar yürüttük. 58 yıl önce “Devrim” otomobilimiz için ilk adımlar atılırken ülkemizin karşısına zorluklar çıkaran kişiler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi hala önümüze engeller çıkarmaya devam ediyor. Sanmasınlar ki biz bu kötü niyetlerin farkında değiliz. Yapılan kampanyalara karşı, halkımızın Türkiye Meclisi’ndeki temsilcileri olarak dik duruşumuzu her zaman sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz” dedi.

Bizim İçin Yeni Bir Çağ Başlıyor

Yazılımdan yan sanayine kadar birçok alanın önünü açacak olan bu yatırımla ülkemizin daha da şahlanacağını dile getiren Açıkgöz, “Her nerede olursa olsun yapılan yatırımlar ve faaliyetler ülkemiz için büyük bir kazançtır. Nevşehir halkını temsilen, gelişecek olan sanayi faaliyetlerinde bizler de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yeni yatırımlara Nevşehir’imiz olarak da ev sahipliği yapmaya adayız. Bu kapsamda da AK Parti Nevşehir Milletvekili olarak gerekli olan bütün çalışmaları yapacağımıza söz veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu ön satış çağrısında ben de yer alacağımı burada açıklamak isterim” dedi.