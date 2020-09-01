Yüksek ÖTV'ye modifiye ile meydan okuyan usta | Sertaç Kemiksiz



Sertaç Kemiksiz, yüksek ÖTV'ye modifiye ile meydan okuyor

Lüks araç kategorisinde modifye ustalığıyla sektörde tüm dünyaya adını duyuran Sertaç Kemiksiz, önceki gün zamlanan ÖTV'ye karşı araç sahiplerini modifye yaptırmaya çağırdı.



Spor otomobil meraklısı Sertaç Kemiksiz, 1 milyon liraya varan sıfır lüks otomobilleri kesip biçerek yepyeni bir modele çevirmekten hiç çekinmiyor. Sertaç Kemiksiz yaptığı projelerle ülkemizde çok yüksek oranlara varan lüks araç vergileri yüzünden ulaşılması hayal gibi olan bu otomobillere, bir nevi kavuşma fırsatı da yaratıyor.

İlk projesi olan BMW 3 serisi aracını, iç ve dış kozmetik olarak F80 M3 kasasına dünya da ilk kez dönüştürmesinin ardından, yine son model Audi A4 Avant aracını, yeni kasa bir B9 RS4 modele dönüştürerek dikkatleri üzerine çeken Sertaç Kemiksiz, sektörde yaptığı projelerle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Aldığı son model arabaları üst düzey ve sıra dışı boyutlarda modifiyeler ile yepyeni şekillere sokmayı adeta imzası haline getiren Sertaç KEMİKSİZ’in sektörde en büyük farkı ise; projelerinde kullandığı araçları sıfır ve hatasız olarak seçmesi oluyor.

Son projesinde ise; BMW bayisinden sıfır olarak aldığı G20 3 serisini, henüz piyasaya çıkmamış olan G80 M3 modeline dönüştürmek ve yine dünyada yine ilk kez yapılacak bir projeye imza atmak için, takipçileri ile birlikte gün sayıyor.

TÜRK BAYRAĞINI DÜNYADA DALGALANDIRIYOR

Otomotivlerde vergi düzenlemesi sonrası 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda yüzde 220 ÖTV artarken Kemiksiz, 1600 motor olan alt segmentlerdeki otomobilleri üst segmentlere dönüştürerek otomobil tutkunlarının hayalindeki araçlara kavuşmasını sağlıyor.

Yaptığı proje araçlarıyla dünyanın en büyük jant, lastik, egzoz, carbon parça firmalarından sponsorluklar alan Sertaç KEMİKSİZ, bu sayede Türk bayrağını da dünyada çok önemli yere sahip sosyal mecralarda da dalgalandırmaktan geri kalmıyor.

Takipçileri ile çok çok sıkı bir bağ kuran ve Youtube ve Instagram mecralarında hemen hemen her mesaja cevap veren Kemiksiz, sevgisi sınırları aştı.

FİYAT FARKLARI

0 Km Audi RS Özel sipariş 3.5 Milyon TL

0 Km Audi A4 800 Bin TL

0 KM BMW M3 4 milyon TL

0 KM BMW 320 800 Bin TL