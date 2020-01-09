Yüzde 100 ve yerli elektrikli | Yeni nesil nizmet aracı TRAGGER, ANFAŞ Fuarı’nda

TRAGGER Yeni Nesil Elektrikli Hizmet Araçları Transfer ve Pro Serileri ile turizm sektörünün önemli buluşması 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ANFAŞ’ta sektörle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Üretimine 2018 yılında başlanan TRAGGER Yeni Nesil Elektrikli Hizmet Araçları, 15-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da düzenlenecek 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ANFAŞ’ta yerini alıyor. TRAGGER, turizm sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşması ANFAŞ Hotel Equipment – 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ANFAŞ’ta 4 gün boyunca PRO ve TRANSFER serilerinden farklı modellerini sergileyecek.

Sergilenecek ürünler arasında bu sene Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde ‘İyi Tasarım Ödülü’nü almaya hak kazanan ve Transfer Serisinde yer alan T-Car ile birlikte, geçtiğimiz sene aynı ödüle hak kazanan Pro Serisi ürünlerinden QD modeli de bulunuyor.

TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Aracı Ailesi’nde 20 yılı aşkın mühendislik ve tasarım deneyimi

Tasarımı, mühendisliği ve sermayesiyle yerli bir yatırım olan TRAGGER, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretiliyor.

Kullanıcı deneyimi ön planda tutularak kurgulanan TRAGGER Elektrikli Araçlar, 20 yılı aşkın tasarım ve otomotiv mühendisliği tecrübesi üzerine inşa edildi. TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları; fonksiyon, dayanıklılık, performans ve konfor gibi özellikler dikkate alınarak yapılan mühendislik çalışmalarının sonucu olarak doğdu. Ürünlerin tasarım sürecinde ayrıca yalınlık ve kolay algılanma gibi unsurlar dikkate alındı.

Akıllı ve kârlı olmak üzere tasarlandı

Hizmet araçları için kritik olan alım fiyatı ve toplam işletme maliyetleri konusunda beklentileri karşılamak üzere tasarlanıp üretilen TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları, işletmelerin karbon ayak izlerini azaltmaya yardımcı olurken, toplam yatırım maliyeti açısından da kârlı bir yatırım olma özelliği taşıyor.

Düşük işletme maliyeti ve verimli elektrik motorları ile işletmelere ekonomik fayda sağlayan araçlar, hesaplı yedek parça tedarik imkanıyla da öne çıkıyorlar. Kullanım alanlarına özel olarak tasarlanan TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Araçları, dayanıklı yapılarıyla uzun kullanım ömrü de sunuyorlar. Karlı bir yatırım aracı olma özelliğiyle dikkat çeken TRAGGER Yeni Nesil Hizmet Aracı Ailesi, aynı zamanda kullanıcı odaklı tasarıma da sahip.

Transfer Serisi Aracı T-Car turistik tesisler için ideal çözümler sunuyor

Fuarda sergilenecek ürünlerden biri olan T-Car; turistik tesisler, oteller ve tatil köylerinde personel ve yük taşıma özelliğine sahip. Etkileyici dış görünüme sahip T-Car, öndeki LED farları ve arkadaki stop grubu tasarımıyla rakiplerinden hemen ayrılıyor. Benzersiz diz mesafesi ve geniş olduğu kadar konforlu koltuklarıyla üst seviyede yolcu konforu sağlayan araç, kullanıcıların istediği her özelliğe kolayca erişebilmesiyle kullanım konforu konusunda da iddialı.

TRAGGER’de yüksek seviyede verimlilik, 7,4 kW AC fırçasız elektrik motoru ile elde ediliyor. Verimli aktarma organları ve hafif yapısı sayesinde sorunsuz, kesintisiz ve uzun hizmet süresi elde edilen T-Car, yüksek kapasiteli on board şarj ünitesi ile de hızlı akü dolumu sunuyor.Yüksek dayanımlı alüminyum şasinin getirdiği hafiflikle T-Car’ın kullanımı kolaylaşırken ayrıca manevra kabiliyeti de rakiplerine kıyasla oldukça ileri seviyede. Üç farklı şasi boyu ile üretilen T-Car’ı 2’den 10 koltukluya kadar sipariş etmek mümkün.

Pro Serisi ideal boyutları ve yüksek çalışma performanslarıyla segmentinin en ideal araçları

Sergilenecek olan, QD ve LC isimli Pro Serisi araçları özellikle hava limanları, Park ve bahçeler, fabrikalar, kapalı alanlar, kampüsler, yük taşıma, bakım hizmetleri veya belirli bir fonksiyonun yapılması gibi noktalarda karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunan Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGER Pro Serisi, çevre dostu teknolojisi ile sürdürülebilir bir yaşam için işletmelerin Sıfır Atık hedeflerine destek oluyor.