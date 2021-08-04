11 Başkan, THK'ya iş birliği için başvurdu



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da iş birliğine gidilmesi hususundaki gerekli tüm iş ve işlemlere hazır olunduğunu beyan eden başvurusunu bugün saat 15.00’te gerçekleştirdi. Öte yandan 11 Başkan, yayınladıkları yeni deklarasyonla belediye kanunu gereğince “kamu yararına çalışan dernekler” ile ortak proje geliştirme yetkileri olduklarını anımsatarak işbirliği çerçevesinin hızlıca belirlenmesini talep etti. Başkanlar bu deklarasyonu da dilekçelerine ekleyerek THK ile paylaştılar.

SARAÇHANE/İSTANBUL

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki orman yangınlarıyla mücadelesi 8 gündür aralıksız sürerken, söndürme çalışmalarında kullanılamayan THK uçaklarıyla ilgili 11 Büyükşehir Belediyesi’nden “Uçakları Aktif Hale Getirmeye Hazırız” çağrısı geldi. Çalışmaların havadan müdahale kabiliyeti ve gücünü artırmaya dönük dün yapılan bu çağrının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başklanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere başkanlar ilk adımlarını attı. İşbirliğine hazır olduklarını gösteren ve Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı’ya hitaben yazılan dilekçelerini imzalayarak ayrı ayrı kuruma ilettiler.

11 Başkan ayrıca THK bünyesinde bulunan yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını belirten bir deklarasyon yayınladı. Mevcut yangınları söndürmek ve olası yeni yangınlara hazır olduklarını beyan eden başkanlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesini anımsatarak “Kamu yararına çalışan dernekler" ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirme hak ve yetkisine sahip olduklarını bildirdi. Başkanlar bu deklarasyonu da iş birliğine hazır olduklarını gösteren dilekçeye eklediler.

TÜRK HAVA KURUMU İLE İŞBİRLİĞİ DEKLARASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş imzasını taşıyan bu deklarasyon şöyle:

“Bilindiği üzere, Türkiye'nin çok önemli bir nüfus ve orman varlığına sahip olan 11 şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, halen yaşanmakta olan ve iklim krizi nedeniyle önümüzdeki dönemde de sıklıkla yaşanması beklenen orman yangınlarına karşı alınacak acil tedbirlerden biri olarak, Türk Hava Kurumunun bünyesinde bulunan yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduğumuzu ülkemiz kamuoyuyla paylaşmış durumdayız.

Ayrıca, 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığının kullanıma sunmaya hazır olacağımızı, Türk Hava Kurumu ile iş birliği yaparak kurumun elindeki envanterin belediyelerimiz tarafından da kullanımının sürekli hale getirilmesi, mevcut uçakların tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve bu filodan hizmet alma noktasında mevzuatın ve yasaların izin verdiği ölçüde sürdürülebilir ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu beyan ettik.

Türkiye bir yangın felaketinin içindeyken, vatandaşlarımız olağanüstü bir özveriyle bu felaketle başa çıkmak için mücadele ederken, bütün kamu kurumları, iş birliği imkanlarını sonuna kadar kullanmak, güç ve kaynaklarını bütünleştirmek mecburiyetindedir. Mevcut yangınları söndürmek ve olası yeni yangınlara hazırlığımızı en üst düzeye, olabildiğince hızla çıkarmak ve bu kapsamda bir seferberliğini yönetmek önceliğimiz olmalıdır.

11 Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili ortaya koydukları tutum, tamamen bu bakış açısının bir sonucudur. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesi uyarınca, Belediyeler, görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda "Kamu yararına çalışan dernekler" ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirme hak ve yetkisine sahiptir.

Bu itibarla; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin c bendi uyarınca 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla, kamu yararına çalışan bir dernek olan Türk Hava Kurumu arasında iş birliğine gidilmesi hususunda gerekli tüm iş ve işlemlere hazır olduğumuzu bildirir; konunun aciliyetine binaen, iş birliğinin çerçevesini belirlemek ve bir protokol hazırlamak üzere Belediyelerimizle Kurumunuz yetkililerinin bir araya geleceği ilk toplantının yer ve tarihinin hızla tespit edilebilmesi için tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.”

BAŞKANLAR THK’YA TEK TEK DİLEKÇELERİNİ İLETTİ

Aynı süreçte 11 başkan ayrı ayrı THK Kurumu Başkanı Cenap Aşçı’ya hitaben dilekçelerini de kuruma ielttiler. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da iş birliğine gidilmesi hususunda gerekli tüm iş ve işlemlere hazır olunduğunu ifade eden dilekçesini saat 15.00’te iletti. İmamoğlu ve 10 başkanın dilekçelerinin içeriği de şöyle oldu:

“Bilindiği üzere, Türkiye'nin çok önemli bir nüfus ve orman varlığına sahip olan 11 şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanları olarak, halen yaşanmakta olan ve iklim krizi nedeniyle önümüzdeki dönemde de sıklıkla yaşanması beklenen orman yangınlarına karşı alınacak acil tedbirlerden biri olarak, Türk Hava Kurumunun bünyesinde bulunan yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduğumuzu Ek’te yer alan deklarasyonla kamuoyuyla paylaşmış durumdayız.

Deklarasyonla ayrıca, 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığının kullanıma sunmaya hazır olacağımızı, Türk Hava Kurumu ile işbirliği yaparak kurumun elindeki envanterin Belediyelerimiz tarafından da kullanımının sürekli hale getirilmesi, mevcut uçakların tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve bu filodan hizmet alma noktasında mevzuatın ve yasaların izin verdiği ölçüde sürdürülebilir ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu beyan ettik.

11 Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla açıkladığımız bu deklarasyonla, kamu yararına çalışan bir dernek olan Türk Hava Kurumu arasında işbirliğine gidilmesi hususunda gerekli tüm iş ve işlemlere hazır olduğumuzu bildirir; konunun aciliyetine binaen, işbirliğinin çerçevesini belirlemek ve bir protokol hazırlamak üzere Belediyelerimizle Kurumunuz yetkililerinin bir araya geleceği ilk toplantının yer ve tarihinin hızla tespit edilebilmesi için tarafımıza bilgi verilmesini rica ederiz.”