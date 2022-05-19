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13 bin nüfuslu ilçeye 4.7 milyon liraya millet bahçesi

Pütürge Belediyesi, yedinci ihalede 4,7 milyon TL’lik anlaşma yaptı. Milyonluk millet bahçesinin ismi ise Recep Tayyip Erdoğan olacak.

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:17
13 bin nüfuslu ilçeye 4.7 milyon liraya millet bahçesi

13 bin nüfuslu ilçeye 4.7 milyon liraya millet bahçesi


Millet bahçesi yapmak için düzenlediği altı ihaleden sonuç alamayan Malatya’daki AKP’li Pütürge Belediyesi, yedinci ihalede 4,7 milyon TL’lik anlaşma yaptı. Milyonluk millet bahçesinin ismi ise Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atatürk Havalimanı’nda millet bahçesi yapımı için yıkım çalışmalarını başlatırken AKP’li Pütürge Belediyesi de millet bahçesi için kolları sıvadı. Toplam bin 63 kilometrekare büyüklüğündeki 13 bin 663 nüfuslu ilçede yapımına başlanan millet bahçesinin maliyetinin 4 milyon 735 bin TL olduğu öğrenildi.

BirGün Gazetesi'nde  Mustafa Bildircin imzasıyla yayınlanan habere göre, Malatya’nın AKP’li Pütürge Belediyesi’nin millet bahçesi inadı, yedinci ihalede sonuçlandı. İdare, kente yapılması planlanan millet bahçesi için açtığı ihalelerin ancak yedincisinde sonuca ulaşabildi. İdare ile ZE-AD İnşaat isimli şirket arasında millet bahçesi yapımı için 4 milyon 735 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Pütürge Belediyesi’nin millet bahçesi için açtığı beş ihaleye teklif veren çıkmadı. Millet bahçesi ısrarından vazgeçmeyen idare, altıncı ihaleye teklif aldı ancak teklifin öngörülen maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle bu ihaleyi de iptal etti.

Belediye isteğine, 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği yedinci ihalede ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi için özel bir inşaat şirketiyle 5 Mayıs’ta 4,7 milyon TL’lik anlaşma yapıldı. İlçeye yapılacak millet bahçesinin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

BELEDİYE HİÇ VAZGEÇMEDİ

AKP'li Pütürge Belediyesi’nin yapımında ısrarcı olduğu millet bahçesine yönelik ihaleler ve öyküleri ise şöyle:

16 Ağustos 2021: Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı ve Meydanı yapımı ilk ihale düzenlendi. İhaleye teklif veren çıkmadı.
13 Eylül 2021: İkinci ihale düzenlendi. İdare, bu ihaleye de teklif alamadı.
23 Ekim 2021: Üçüncü ihale yapıldı, yine teklif veren olmadı.
8 Ekim 2021: Tekrar şansını deneyen idare bir kez daha teklif alamadan ihaleyi sonuçlandırmak zorunda kaldı.
7 Mart 2022: Millet bahçesi ısrarından geri adım atmayan idare, yeni bir ihale düzenledi ancak bu ihaleye de hiçbir şirket teklif sunmadı.
25 Mart 2022: Bir kez daha kolları sıvayan idare bu kez teklif aldı ancak teklifin çok yüksek olması nedeniyle ihaleyi iptal etti.
5 Mayıs 2022: ZE-AD isimli şirketle 4 milyon 735 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

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Millet BahçesiMalatlaMalatyaPütürge
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