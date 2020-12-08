2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları

2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte birçok kişi tarafından takip edilen ve araştırılan bir konu haline gelmiştir.

2021 yılının yaklaşması ile birlikte pek çok memur gelecek olan zamları ve verilecek olan enflasyon farkına merakla beklenmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, enflasyon farkı bir zam değildir. Enflasyon farkı ekonomik artışların belirli oranlar göz önünde bulundurularak memurların maaşına yansıtılmasıdır. Enflasyon oranı ile toplu sözleşme miktarı neticesinde verilecek olan zam gerek kamu personeline gerekse Özel sektörde faaliyet gösteren işçileri doğrudan etkilemektedir. Ekonomik ve Mali zorlukları aşmak isteyen birçok kişi gelecek olan bu zaman tabiri caizse umudunu bağlamıştır. Sizlerde 2021 yılı memur maaşları ve zamları hakkında araştırma yapıyorsanız, detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda 2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları hakkında bilgi vererek detaylarından bahsedeceğiz.

2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları

2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte pek çok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılan bir konu haline gelmiştir. Birçok kamu personeli Ocak ayında maaşlarına da yansıyacak olan zammı ve gelecek enflasyon tutarını hesap etmektedir. Yapılan toplu sözleşme gereğince memurlara %3 zam yapılacağını ve 6 aylık dilimde %3`ün üzerinde gerçekleşen enflasyon oranı farkını alacağını bilmekteyiz. Bunun yanı sıra birçok kişi bu oranların nasıl belirlendi ve bu organların yeterli olup olmadığı konusunda çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır. Tüm bu araştırmaların cevabını verebilecek şekilde sizlere edinebileceğiniz tüm bilgileri aktarmaya çalışacağız. Peki, 2021 yılı memur maaşları ve zamları nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

2021 Yılı Memur Zam Oranını Ne Belirliyor?

Günümüzde kamu personeli başta olmak üzere birçok kişinin araştırmış olduğu bir konu olan memur zam oranı nasıl belirlendi hususu yoğun bir şekilde araştırılan bir konu olmuştur. Birçok kişi 2021 yılı memur zam oranının neye göre belirlendiği ve nasıl hesap edildiği konusunda çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır. Hemen sizlere 2021 yılı memur zam oranlarının nasıl belirlendiğini açıklayalım. Yapılan toplu sözleşme gereğince memurlar 2021 yılında belirli oranda bir zam alacaktır. Bu zamma ek olarak ise aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile birlikte 2020 yılının son 6 ayının enflasyon oranları baz alınarak hesaplanan bir oran Toplu Sözleşme zammının üzerine eklenerek toplam zam artış miktarı belirlenecektir. Çeşitli medya kanallarında bu hesaplamaların oldukça yanlış bir şekilde sunularak kişileri yanıltmış olduğunu belirtelim. Belirlenecek olan zam miktarını sanırım en kısa şekilde böylece özetlemiş olduk. Bunun yanı sıra bilmeniz gereken enflasyon oranı ve toplu sözleşme oranlarını başlıklar halinde kısaca ve öz bir şekilde sizlere iletmeye çalışacağız.

2021 Yılı Enflasyon Oranı Ne Kadar Olur?

2021 yılında alınacak toplam zammın aynı zamanda enflasyon oranına bağlı olduğunu bilmekteyiz. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Kasım ayı verilerine göre enflasyon oranı Temmuz ayından bu yana yani 5 aylık TÜFE artışı %7.03 düzeyinde göstermiştir. Aralık ayı enflasyon oranlarının ise ne olacağı şimdiden birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmiştir. Birçok kişinin gelecek olan bu enflasyon tutarı ile birlikte alacağı toplam zam tutarına hesap etmektedir. Bizlerin burada en kötü şartlara kendimizi odaklamamız gerekmektedir. Yapmış olduğumuz Aralık ayı enflasyon değerlendirmesinde, %1`lik artışın yaşanması durumunda enflasyon oranına yüzde 4.1 olacağına söyleyebiliriz. Eğer bu değerlendirme gerçekleşirse memurların 2021 yılında alacağı Toplu Sözleşme tutarındaki zam oranına ek olmak üzere toplu sözleşme oranının üstünde kalan tutar eklenecektir.

2021 Yılında Toplu Sözleşme Ücreti Ne Kadar?

Memur ve emeklilerin zam oranını belirleyen en büyük etkenlerden bir tanesi toplu sözleşmelerdir. Her Toplu Sözleşme Toplantısı gerçekleştirilirken yoğun bir şekilde takip edildiğini ve çeşitli eleştirilerde bulunulduğunu görebilmekteyiz. Haklı serzenişlerim bulunulduğu bu eleştirilerde toplu sözleşmede verilen zammın günümüz ekonomisinde eridi belirtilmektedir. Son yapılan toplu sözleşme görüşmesinden sonra memurlara verilecek olan zam oranı belirlenmiştir. Bu zam oranı şu şekildedir; 2020 yılını ikinci 6 ayı %4, 2021 yılının ilk ve ikinci altıncı ayında %3. Toplu sözleşme görüşmelerinde verilen bu miktarların günümüzde birçok kamu personeli tarafından eleştirildiği, serzenişte bulundu ve yetersiz kaldığı söylenmektedir. Ekonomik gelişmelere ve değer kayıplarına baktığımız zaman bu eleştiri ve serzenişlerin doğru olduğunu dile getirebiliriz.

2021 Yılı Memur Maaşı Ne Zaman Açıklanacak?

2021 yılı memur maaşı zamları ne zaman açıklanacak başta kamu personeli olmak üzere birçok kişi tarafından takip edilen bir konudur. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte birçok kişinin zaman belirlenmesi adına Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasına beklediğini görebilmekteyiz. Kasım ayında açıklanan enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığını dile getiren birçok kişi Aralık ayında belirlenecek olan enflasyon oranında tabiri caizse dört gözle beklemektedir. Aralık ayı enflasyon oranlarının 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacağını dile getirelim. Yani memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı net olarak 4 Ocak 2021 tarihinde belirlenmiş olacaktır. Toplu sözleşme ücret olan %3`lük kısmın üzerine gelecek olan enflasyon oranı aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile birlikte netlik kazanacaktır.

2021 Yılı Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

2021 yılında memur maaşı zamlarının belirlenmesi için 4 Ocak 2021 tarihinin beklenilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Araştırma yapmaya kalktığınızda bu konuda birçok kişinin oldukça cahil bir şekilde yorum yaptığını görebilirsiniz. Bunun yanı sıra pek çok haber sitesinin eski tarihli yazıları güncelleyerek sunduğunu 2021 yılı ilk 6 ayında verilecek olan %3`lük zam dilimini %4 olarak gösterdiklerini ve enflasyon oranlı yanlış hesap ettiklerini söyleyebiliriz. Bu konuda sizlere önerimiz çeşitli haber kaynaklarında ve yorumlarda yer alan tutarlara aldırış etmeden 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak olan Aralık enflasyon oranının belirlenmesini beklemeniz olacaktır. Bu oran belirlendikten sonra toplu sözleşmeye ek olarak alacağınız enflasyon oranı hesap edilerek maaşınızın toplam tutarın belli olacaktır. Bundan dolayı sabırlı bir şekilde 4 Ocak tarihinde yapılacak olan açıklamayı beklemeniz gerekmektedir.

2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları

2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları ile ilgili olarak sizlere yukarıda başlıklar halinde kısaca bilgiler vermeye çalıştık. 2021 yılından belirlenecek olan memur maaşları zamları üzerinde yapılan tüm değerlendirmeler bakımından kısaca bir özet yapacak olursak; Memurlar 2021 yılında Toplu Sözleşme Ücreti olan %3`lük kısma ek olarak Aralık ayında belirlenecek olan ve 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranının farkının zam olarak alacaklardır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde memur maaşlarının yaklaşık olarak %4,62 ile %6 arasında zamlanacağı söylenmektedir. Çeşitli medya kanallarında tahmin edilen oranların oldukça çok yanıltıcı olduğunu ve çok farklı oranların dile getirildiğini görebilirsiniz. Bundan dolayı oldukça temkinli ve dikkatli bir şekilde hareket ederek zam oranının iyi bir şekilde hesap edilmesi gerekmektedir. Birçok kişinin 2021 yılında yapılacak olan memur zamlarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunduğu ve tahminlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerde yapılacak olan bu zamla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.