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22 yıllık talanı itiraf etti, anında U dönüşü yaptı

AKP'nin 22 yıllık iktidarı geride ormanları, zeytinlikleri meraları heder edilmiş bir coğrafya bırakacak. Ormanları maden, yol, turizm tesisi, mermer ocağı, mıcır için kurban etmekten çekinmeyen AK Parti'nin son çevre ve şehircilik bakanının acı itirafına tepkiler yağdı. 

22 Nisan 2024 Pazartesi 13:14
22 yıllık talanı itiraf etti, anında U dönüşü yaptı






22 yıllık talanı itiraf etti, anında U dönüşü yaptı


Türkiye'nin dağlarını taşlarını maden şirketlerine talan ettiren AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı geride ormanları, zeytinlikleri meraları heder edilmiş bir coğrafya bırakacak. Ormanları maden, yol, turizm tesisi, mermer ocağı, mıcır için kurban etmekten çekinmeyen AK Parti'nin son çevre ve şehircilik bakanının acı itirafına tepkiler yağdı. 
Köylülerin topraklarını kömür, turizm tesisi, mermer ocağı, organize sanayi bölgesi kurulmasını gerekçe göstererek gasp eden AKP çoğu zaman çevre felaketine neden olan uygulamaları yabancı şirketler eliyle çekinmeden gerçekleştirdi. Google Earth üzerinden Türkiye turuna çıkanlar, mesafeyi yakınlaştırdıkça AKP'nin neden olduğu son 10 yıllık talanı içleri acıyarak izlerken, Bakan Özhaseki'nin 'Seferberlik başlatacağız' sözü ciddiyetten uzak bulundu.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tepki göstermiş ve şunları söylemişti: 

“Sizin yüzünüzden tabii ki. Birçok şehrin yüzde 65’i maden alanı olarak işaretlendi. Ülkenin varlıkları elbette çıkarılsın ama en vahşi madencilik yöntemleriyle altın çıkarılıyor siyanürle arındırılıyor; posası bize kalıyor. Kaz Dağları ortada, Akbelen ortada… Eskiden kayda alınmayan ormanlar kayda alındığı için, gerçekte kayıtta olmayanlar kayıt altına alınıyor, kayıtta olanlar da talan ediliyor. Bu yüzden ormanlar azalmıyor gibi görünüyor. Özhaseki şunu bilsin Türkiye’nin dört bir yanını talan ettiler, güzelim Anadolu’yu bu hale getirenler kendi partisinin zihniyetidir.”


Özel’in bu tepkisine Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özhaseki şunları söyledi: 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi her alanda kalkındırırken yeşil varlığımızı artırmaya, ülkemizin dört bir yanını ekolojik koridorlarla örmeye, millet bahçeleriyle donatmaya devam ediyoruz.

Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; Genel Başkanı değişse de zihniyeti değişmeyen CHP ise yine güzel işleri eleştirmeye devam ediyor. Sözde Genel Başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor.

Biz AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu anlamda dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz!

Pazar günü de bizzat benim katıldığım programla 271 binden fazla fidanımızı toprakla buluşturarak iklim değişikliğine karşı güçlü bir adım attık. Utanmadan bunun bile karşısında duruyorlar!

Demagoji yapmayın! Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir. 

Siz laf üretmeye devam edin; biz, ülkemizi kalkındırıp daha yeşil bir hâle getirecek; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine mutlaka ulaşacağız.”

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TalanYalanAkpChpMHP
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