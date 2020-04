30 Nisan Koronavirüs Raporu | Bakan Koca umutlu konuştu



Türkiye yarından itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağına hazırlanırken 29 Nisan koronairüs raporunda umut verici rakamlar gelirken can kayıplarımız devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 2.615 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 93 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 120.204, can kaybının 3.174'e ulaştığı açıklandı. Bu arada tüm dünyada can kaybı sayısı 228 bin'i geçti. ABD'de can kaybı sayısı 62 bin sınırına ulaşırken, İtalya'da 28 bine, İngiltere'de 26 bin 711'e İGtanbaya ve Fransa'da ise 24 bine dayandı.

Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/rgs7DcWSF1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2020

BİR GÜNDE 42 BİN TEST YAPILDI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42.004 test yapıldı. Bu kapsamda 2.615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4.846 hasta ise iyileşti.



Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.

Doç. Dr. Cem Arıtürk, koronavirüs salgınında evde kalma sürecinde toplardamar sağlığı için hareketsiz kalmamak gerektiğini söyledi.

Türkiye, Covid-19 salgınında ülke olarak örnek bir mücadele sergilerken uzmanlar sürecin devam ettiğinin ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çiziyor.Mecburi bir zorunluluk olmadığı sürece evden çıkmadan geçirilen sürede hareketsiz kalmak veya home office sisteme geçip uzun saatler oturarak çalışmak kilo problemine sebep olmanın yanı sıra başka hastalıkları da tetikleyebiliyor.

Toplardamar hastalıklarından bazıları evde geçirilen hareketsiz yaşam ve uzun saatler oturmanın sonucunda oluşabiliyor. Ayrıca havaların ısınmaya başladığı bu dönemler, varis hastaları için de oldukça hassas. Uzmanlar, evde geçirilen sürede basit egzersizler yapmanın ve belirli aralıklarla oturulan yerden kalkıp hareket etmenin çok önemli olduğunu vurguluyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, toplardamar sistemi hastalıkları olanların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini ve acil durumlarda hekimleri ile iletişime geçmeleri gerektiğini belirtiyor: “COVID-19 ile mücadelede oldukça önemli bir mesafe kat ettik, ancak ve maalesef ki süreç henüz devam ediyor. Bu süreçte hastanelerde ağırlıklı olarak COVID-19’lu hastalar bulunsa da diğer hastaların muayene ve tedavilerine de gerektiği durumlarda devam ediliyor. Toplardamar hastalıklarının pek çoğu bu dönemde bekletilebilir hastalıklar sınıfında yer almakta. Ameliyat veya girişimsel yöntemlerle varis tedavisi planlanan ve bekleyen hastaların bu sürecin geçmesini beklemeleri en mantıklı olanı. Ancak derin ven trombozu geçiren hastaların bir kısmında, mecbur kalındığı takdirde hastaneye yatış yapılarak çeşitli tedavi yöntemlerinin kullanılması gerekebilir. Bununla birlikte kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili de değişiklik gerektirebilecek bazı durumlar olabilir. Bu nedenle toplardamar sistemi hastalıkları olan hastaların, bu dönemde hekimleri ile iletişim içinde olmaları önemli. “



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" ifadelerini kullandı.