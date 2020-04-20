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4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor | Koronavirüsle mücadele

Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadelede yeni önlemler geliyor. 22 Nisan gecesinden itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 19:24
4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor | Koronavirüsle mücadele


4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor 


Covid-19 salgınına karşı Türkiye yeni bir döneme girdi. 22 Nisan'dan itibaren 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar:

Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da ana gündem maddemiz koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Suriye, Libya başta olmak üzere güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Koronavirüs salgınını fırsata çeviren Suriye rejiminin İdlib'teki saldırganlığını görüyoruz. Türkiye rejimin saldırganlığına geçit vermeyecektir. Ateşkesi ihlal eden rejim böylle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir.

İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provakatif eylemler düzenleyen karanlık odaklara müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Libya ile yaptığımız mutabakat rahatsızlığının hala sürdüğü anlaşılıyor. Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin bu hukuksuz ve vicdansız tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz.

Libya'da darbeci Hafter'in yüzünün daha iyi görülmüştür. Uluslararası camiayı üllkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.

Bölücü örgütün koronavirüs mücadele günlerinde eylemlerine devam etmesi gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son 2 haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

İnsanlarımız arasındaki fiziki mesafeyi sağlamak, okulların ve 211 bin işletmenin tatil edilmesi, şehirlerarası yolculuğun ve sokağa çıkma kısıtlanması bu amaçlara yöneliktir. Hamdolsun hasta yatağı, yoğun bakım yatağı, solunum cihazı gibi her alanda çok iyi seviyedeyiz.

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretimin aksamamasıdır. Bu konuda da sıkıntımız bulunmuyor. Ülkemizin hiçbir yerinde herhangi bir ürünün eksikliği, yokluğu sözkonusu değildir. Polisimiz, bekçimiz, jandarmamız kamu düzenin sağlanması yanında Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı vererek fedakârca görevlerini yürütüyor.

Bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşımıza destek verilmiştir. Kolonya ve maske dağıtımı yapılmıştır. Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı. Halen 239 mahalle, köy veya mahalle düzeyinde yerleşim yerleri karantina altında tutulmaktadır. Koronavirüs salgının önüne geçmek için aldığımız önlemlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Test vaka oranı, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı sayıda devam ediyor.

Hastanelerimizde olağanüstü yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık görevlilerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczaneler üzerinden sürüyor. Hiçbir konuda eksiğimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Kolları sıvadığımız tarihten 14 gün sonra bu cihazların üretimine başladık.

Solunum cihazların teknolojik girişimini gerçekleştiren Biosis'e, Baykar Makina, ASELSAN ve seri üretimi yapan Arçelik'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarı milli teknoloji hamlesinin somut örneğidir.  Tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere atılımımızı kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz. MKE'nin geliştirdiği mekanik solunum cihazıyla bu yarıştaki yerini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretlerini de takdirle karşılıyoruz.

Hastalığa erken müdahalede kullanılan ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı. Bu konuda araştırma, geliştirme, ruhsatlandırmayı yakından takip ediyoruz. Yapılan her milli ve yerli katkıyı klasik bürokratik anlayışının keyfine bırakılmayacak kadar önemli görüyoruz.

Sağlık personeli açısından hayati olan N95 ve N99 maskelerinin geliştirme süreci bitti testlerine başlandı, en kısa sürede üretime geçiyoruz. Dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz. Türkiye Bilimler Akademisi de Kovid 19 raporuyla önemli bir referans kaynağı oluşturdu.

Hastane, yatak ve yoğun bakım yatağı konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz. Son gelişmeler üzerine ilk etabının açılışını öne alarak bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, salgın hastalıkla mücadele için kullanılacaktır. 2 bin 682 toplam yatak seviyesi olan hastanemizin bugün ilk etabının açılışını yaptık. 1035 yatakla hizmet verecek. Hastanemizin kalan kısmını önümüzdeki ay açmayı planlıyoruz.

Yeşilköy ve Sancaktepe'deki iki kalıcı hastanemizin inşaatı hızla sürüyor. 45 günde inşallah tamamlayıp hizmete alacağız. Sağlık alanında yaptığımız yatırımların önemini ve büyüklüğünü bu salgın vesilesi ile hep birlikte bir kez daha gördük.

Türkiye en küçük sıkıntıya, kaosa meydan vermeden hamdolsun sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmüştür. Ülkelerin sağlık sistemi yoğunluğu kaldıramadığı için çökmüş olmasıdır. Türkiye salgınla mücadelede en rahat sağlık hizmeti veren ülke durumuna gelmiştir.

Milletimizin çok büyük bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik.

Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da büyük fayda sağladı. Bunun için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama uygulamasını, tarım, sağlık, gıda hizmetleri, temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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