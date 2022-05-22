Adalet Bakanı Bozdağ'dan kafa karıştıran açıklama

Kemal Kaçmaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya mesajları yüzünden yüzlerce vatandaş hakkınca açılan sorturma ve yargılamalar hakkında açıklama yaparken kafalar yeniden karıştı. Bekir Bozdağ'a göre Türkiye'de Tweet attı diye soruşturma açılan kişi yok, ama tweete yazanlardan dolayı soruşturma açılabiliyor. Bu sözler Türkiye'nin son yarım gününü alan bir tartışmayı da başlattı. Sosyal medya kullanıcıları Bakan Bozdağ'ın yeni sosyal medya yasa tasarısına zemin hazırladığı görüşünde.

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” açıklamasında bulundu.

Yargıtay 12 Mayıs’ta, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 2012-2017 arasındaki bazı Twitter paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçtan verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasının dört yıl 11 ay 20 günlük bölümünü onamış, iki suçtan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozmuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kaftancıoğlu hakkında verilen karar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Tanımıyoruz’ tepkisini, “Eleştirinin temiz dille, saygı üslubu içinde olması lazım. ‘Mahkemeyi, kararı tanımıyorum.’ diyor. Türkiye, bir hukuk devleti ise cari hukuka göre mahkemeler karar verdiyse mahkeme kararları derhal uygulanır diye bir amir hüküm varsa hukuk devletini dilinden düşürmeyen birinin ‘Ben beğenmedim, karşıyım, yanlıştır ama bir mahkeme kararı vardır, bunun gereği yapılacaktır.’ demesi icap eder. Hukuktaki yanlışlıkları, eksiklikleri siyaset tamamlayamaz. ‘Yargı kararlarına uymayacağım’ diyor. Bu, hukuk tanımazlık…Kanunlara uymamak, uymamaya davet etmek Türk Ceza Kanunu’nda suç" şeklinde yorumladı.

Bozdağ, tweet’ler üzerine açılan soruşturmaları da, “Diyor ki, ‘Tweet attı, hayatı karardı..’ Tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah’ın kulu var mı, bilmiyorum… Yok. O zaman sormak lazım ‘Yahu bu tweet attı da, tweet’in içinde ne yazıyor?’ Soruşturma onun üzerine açılıyor” şeklinde savundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup, soruları yanıtladı.

AKP'nin Adana'da düzenlediği Bir Gençlik Şöleni'nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bozdağ, olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığını söyledi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da düzenlediği mitingde 'Mükemmel bir göreve talibiz, ifadesini kullandı. Bu cümle Kılıçdaroğlu'nun adaylık cümlesi midir?" sorusu üzerine Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları, çektiği videolar, bir araya geldiği vatandaş grupları, kurumların kapılarındaki eylemleri ve kullandığı "Ben" kavramı ile adaylık konusunda kendisini öne çıkardığını belirtti.

"BU DÜŞÜNCE ONLARA 16'NCI SEÇİMDE DE KAYBETTİRECEKTİR"

Kılıçdaroğlu'nun öncelikle CHP içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında olanları kendi adaylığını kabul ettirmeye zorladığını kaydeden Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, altılı değil bana göre, tam da yedili masayı, kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını kabulden başka bir seçeneğin olmadığına ikna etmeye çalışıyor" diye konuştu. Bozdağ, HDP'nin Millet İttifakı'nın ‘muvazaalı ortağı’ olduğunu dile getirdi.

Millet İttifakı kimi aday gösterirse göstersin Türk halkı o adayı seçmeye mecburmuş ve o kişi cumhurbaşkanlığını kazanacakmış gibi bir algı oluşturulmaya gayret edildiğini anlatan Bozdağ, şunları söyledi:

15 seçimin tekzip ettiği kirli politikayı öyle görüyoruz ki 16'ncı seçimde Türk halkı bir kez daha tekzip edecektir. Biz her gün halkın arasındayız. Halkın ne düşündüğünü biliyoruz, sorunları da görüyoruz. Sorunların üzerine de gidiyoruz. Tavsiyem kendi evlerinde, kendi mahallelerinde oturup bütün mahallelerin aynı düşündüğü zehabına kapılmasınlar. Bu düşünce onlara 15 seçimde kaybettirdiği gibi 16'ncı seçimde de kaybettirecektir.

"KANUNLARA, UYMAMAYA DAVET ETMEK TÜRK CEZA KANUNU'NDA SUÇ"

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar ve Kılıçdaroğlu'nun bu karar hakkındaki ‘Tanımıyoruz’ ifadesi sorulan Bakan Bozdağ, yargı kararlarının eleştirilebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun da eleştiride bulunabileceğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

Eleştirinin temiz dille, saygı üslubu içinde olması lazım. 'Mahkemeyi, kararı tanımıyorum.' diyor. Türkiye, bir hukuk devleti ise cari hukuka göre mahkemeler karar verdiyse mahkeme kararları derhal uygulanır diye bir amir hüküm varsa hukuk devletini dilinden düşürmeyen birinin 'Ben beğenmedim, karşıyım, yanlıştır ama bir mahkeme kararı vardır, bunun gereği yapılacaktır.' demesi icap eder. Hukuktaki yanlışlıkları, eksiklikleri siyaset tamamlayamaz. 'Yargı kararlarına uymayacağım.' diyor. Bu, hukuk tanımazlık...Kanunlara uymamak, uymamaya davet etmek Türk Ceza Kanunu'nda suç.

SİYASETÇİLERİMİZİ KÜFÜR KULLANAN DİLDEN KURTARMALIYIZ

Bozdağ, Kaftancıoğlu ile ilgili soruşturmanın atılan tweet nedeniyle değil, tweetin içeriğiyle ilgili olduğunu dile getirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mızın merhume annesine ve kendisine söylenen küfürlü ifadeyi eğer ifade hürriyeti kapsamında görüyorsa çıkıp İstanbul'daki mitingde tekrar etseydi. Siyasetimizi küfürden, siyasetçilerimizi küfür kullanan dilden kurtarmalıyız. Tertemiz bir üslupla konuşma yapmamız gerekiyor" dedi.

HAKSIZLIKLAR AKP İLE ORTADAN KALDIRILMIŞ

Yargıdaki alt mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını kabul etmemeleri ve Osman Kavala ile ilgili kararlar nedeniyle "Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan çıktığı" ve "Türkiye'de demokrasinin zayıfladığı" iddiasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, birkaç isim üzerinden Türkiye hakkında hem Avrupa Konseyi hem de Türkiye'de kararlar ve hükümler verildiğini, bunların dışında cezaevlerindeki diğer insanlarla ilgili hak ihlali gibi konuların gündeme getirilmediğini söyledi.

Birkaç kişi üzerinden Türkiye'nin yargı, infaz sistemi ve hukuk devleti anlayışını kimsenin sorgulayamayacağını, bu doğrultuda adil ve doğru bir sonuca kimsenin varamayacağını vurgulayan Bozdağ, AK Parti iktidarında hukuk devletinin güçlendirilmesi için yapılan reformları anlattı.

"YARIN KABİNEDE BİR SUNUMUM OLACAK"

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasıyla ilgili taleplere ilişkin soru üzerine Bozdağ, konuyla ilgili büyük bir beklentinin olduğuna dikkati çekti. Bugüne kadar 413 bin 652 hükümlünün Kovid-19 izninden yararlandığını, halen 103 bin 532 hükümlünün de izninin devam ettiğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu, bir değerlendirme yapıldı. Yarın kabinede bir sunumum olacak. O değerlendirmeden sonra bir karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Elbette olumlu bir şey olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu açıklayacaktır.