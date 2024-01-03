Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Adalette torpil kameralara takıldı

Adalet Bakanı Yardımcısı, cep telefonundan gelen mesajları okurken, Fox Tv kameralarına takıldı. Bakan yardımcısına gelen torpil talepleri ve erdiği yanıtlar hayrete düşürdü.

03 Ocak 2024 Çarşamba 22:03
Adalette torpil kameralara takıldı






Adalette torpil kameralara takıldı

Devlet kurumlarında liyakatın yerlerde süründüğü bir dönemde, Adalet Bakanlığı'nda torpilli atamalara FOX TV haberlerinde ekranlarına yansıdı. Torpil iddialarını savunmak ise CHP'den Memleket Partisi'ne oradan da AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye kaldı. İşte o haberin detayları....

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can fena yakalandı: Torpil talepleri kameralara yansıdı!
Daha önce 'siyaset ve bürokraside yükselme' açıklamasıyla gündem olan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, torpil yaparken kameralara yakalandı. Torpil talep eden isimler arasında AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin de olması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde vaatte bulunduğu 'mülakat' ile ilgili henüz bir adım atılmazken Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın 'torpil' iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Fox TV'nin haberine göre, daha önce "FETÖ'yü ziyaret ettim. Siyaset ve bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadeleri de gündem olan Can, torpil yaparken kameralara yakalandı.

Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt verdiği görülen Can'ın yapılacakları özel kalem müdürüne havale ettiği görüldü. Can’ın bir mesaja “Abi notumuzu aldık takip edeceğiz inşallah” diye yanıt verdiği de görüldü.

Can'a mesaj atanlar arasında CHP'den Memleket Partisi'ne oradan da AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin yer alması dikkat çekti.

ÇELEBİ'DEN SAVUNMA: SATIRIN ALTINDA 'ŞEHİT YAKINI' YAZIYOR

Haberin ardından sosyal medya hesabından ilgili videoyu paylaşan Çelebi, kendisini şu sözlerle savundu:

"İzmir’den ŞEHİT BABASI R.O.’nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a “Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize!” diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. 

Şehit cenazesinden çıkıp DEM’lenmeye gidenleri, devletimize işgalci diyen Demirtaş’ı haber yapamayan FoxTV öyle buyurmuş. 

Yazılı sınavı 89 olan kardeşimizin bize ihtiyacı bile yok. Bir şehit babasının ricasını sadece hassasiyet gösterilmesi için iletmek boynumuzun borcudur! 

Satırın altında “ŞEHİT YAKINI” da yazıyor ama FOX tilkilik yapıp yayınlamıyor, hatta kapatıyor! 

İsteyen gazetecilere gösterelim!!!"

Anahtar Kelimeler:
TorpilAdalet Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'ın Sorunu İmar! CHP Adayı Mimar 
Avcılar'ın Sorunu İmar! CHP Adayı Mimar 
Yargıda Can Atalay kaosu | AYM kararın dinleyen yok
Yargıda Can Atalay kaosu | AYM kararın dinleyen yok
CHP'nin bildirisine Özgür Özel'den 'Örgüt adlı' savunma
CHP'nin bildirisine Özgür Özel'den 'Örgüt adlı' savunma
Bahçeli AKP'ye kuzu, muhalefete şahin oldu
Bahçeli AKP'ye kuzu, muhalefete şahin oldu
AKP ortağı HÜDA Par | Özerklik ve eyalet sistemi tartışılsın
AKP ortağı HÜDA Par | Özerklik ve eyalet sistemi tartışılsın
Sarıyer'de aday değişikliği CHP için risk olur mu?
Sarıyer'de aday değişikliği CHP için risk olur mu?
CHP belediye başkan adaylarını açıkladı | Tam liste
CHP belediye başkan adaylarını açıkladı | Tam liste
Nasuh Mahruki Beşiktaş için adaylığını açıkladı
Nasuh Mahruki Beşiktaş için adaylığını açıkladı
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen için kulp arıyorlar
Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen için kulp arıyorlar
Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu
Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim