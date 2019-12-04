Af Yasası'nda son durum | MHP tasarıyı beklemeye aldı

Siyasi tartışmalara neden olan Af Yasa Tasarısı'nı TBMM'ye veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teklifi beklemeye aldıklarını duyurdu.MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın Adalet Bakanı'na 6 suça asla indirim yapılmaması talimatı verdiği gazetelerde yer bulmuştur. MHP, Cumhurbaşkanı'nın kararına saygı duymaktadır.

Bazı çevrelerin MHP'nin 6 suçla anılmasını yolunu açmaları ve hakkaniyetli değildir. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve terslik yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi için, ceza indirim kanun teklifimizi beklemeye alıyoruz. AK Parti 2. Yargı Paketi'ni TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir. Türk Milleti partimize yeterli destek ve milletvekili sayısını verdiği gün, ceza indirimiyle ilgili kanun teklifi için gereken her şey yapılacaktır.