Afganistan'dan akrabası gelmiş | DP liderine ev sahibi şoku



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yüzde 25'lik yasal kira zammını az bulan ev sahibinin 'akrabalarım gelecek' demesi üzerine İstanbul'daki evini boşalttı.

Kontrolden çıkan kira zamları, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da mağdur etti. Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre Uysal'ın büyük kızı Berrin, geçen yıl İstanbul'da Anadolu Lisesi'ni kazanınca annesi Hatice Uysal ile birlikte İstanbul'a taşındı ve Zeytinburnu'nda bir ev kiraladılar.

Uysal, ev sahibi ile TÜİK'in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaşmıştı. Ancak hükümetin bu yıl kiralara yüzde 25'den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti. Yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi, Uysal'ın evden çıkmasını isteyerek, "Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım" dedi. DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu. Uysal, “Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz'' dedi.