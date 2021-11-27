Ağrı'da ekmek fiyatları Başkan Sayan'ı zor durumda bıraktı



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ekmek fiyatıyla hava atma girişimi sosyal medyada günün konusu oldu. Sayan'ın yanlış bilgi kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ağrı gibi kira, enerji, su ve iş gücünün daha ucuz olduğuna işaret eden vatandaşlar "Fiyatlarımız daha ucuz derken daha pahalıya halka ekmek satılması oldukça düşündürücü" yorumları yapıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ekmek fiyatlarını 1,40 TL'ye düşürdüklerini duyurarak, "En ucuz ekmeği satıyoruz" dedi ve İBB'ye "Siz de ekmek fiyatını düşürün" çağrısında bulundu. Sayan, İBB'nin 1,25 TL'den ekmek sattığını unutunca gündem oldu.

Ağrı’ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar :) https://t.co/0DgIm5sUMO — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 26, 2021



Cumhurbaşkanı ı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ekonomik kurtuluş savaşı’ diye tanımladığı süreçte Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sayan, ekmeğin fiyatını düşürdüklerini açıkladı. Sosyal medyadan yayınladığı videoyla Sayan, en ucuz ekmeği Ağrı'ya getirdiğini öne sürerek, 210 gram ekmek fiyatının 1,40 TL'ye çekildiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamasında Savcı Sayan, İBB'nin bunu örnek alması gerektiğini söyledi. Ancak İBB’nin 1,25 TL'ye ekmek sattığını unutan Sayan, sosyal medyanın diline düştü.

“AĞRI’YI ÖRNEK ALIN”

“BİZİ SURİYE, IRAK, LİBYA GİBİ YAPMAK İSTİYORLAR”

Kamera karşısına geçerek açıklamada bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İBB'ye seslenerek şöyle konuştu:

Ekmek üretiminin yapıldığı yerde incelemelerde bulunan Sayan, “Düşmanlar boşu boşuna sevinmesin. Türkiye'nin ekmeği de var, stoğu da var, unu da var…Yeter ki dışarıdan etkilenip algı yapmasınlar…Bizi Suriye gibi, Irak gibi, Lübnan, Libya gibi yapmak istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

İBB'DEN YANIT GELDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Savcı Sayan'a cevaben açıklamasında, “Ağrı'ya Halk Ekmek gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar” ifadelerini kullandı.

İBB EKMEĞE ZAM YAPMADI, 1,25 LİRADAN SATILIYOR

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son 3 ayda buğday fiyatlarının yüzde 25 artmasına, elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerin olağanüstü artmasına rağmen ekmeğe zam yapmadıklarını belirtmişti. Nama, “Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” açıklamasında bulunmuştu.