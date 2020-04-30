Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

AHEF | Cezaevlerinden tahliye edilenlerle iletişim kurulamıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) af ile cezaları son bulup tahliye edilenlerin Korona Virüs takiplerinin yapılamadığına dikkat çekiyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:27
AHEF | Cezaevlerinden tahliye edilenlerle iletişim kurulamıyor

Cezaevlerinden tahliye edilenlerle iletişim kurulamıyor

AHEF, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen af yasası ile cezaevinden tahliye edilen kişilerin çoğunun seneler sonra iletişim ve ikmetgah adresleri değiştiği için ulaşılamadığını, dolayısıyla cezaevinde test yapılıp yapılmadığı bilgisine sahip olmadıkları gibi test için de yönlendirilemediklerini vurguladı.

Dr. Özlem Sezen AFEH Yönetim Kurulu Başkanı 

Çıkarılan son af yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte ilk etapta yaklaşık olarak 110 bin hükümlü Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinden tahliye edilmeye başlandı. Ancak bununla birlikte aile hekimlerinin kayıtlı nüfus sistemlerine otomatik olarak atanmaya başlayan yeni tahliye olmuş kişilerin Covid-19 özellikli hasta izlem listesine girmesi ile birlikte bazı karışıklıklar baş gösteriyor.

Hükümlülerin tahliyeleri sonrasındaki izlem süreçlerinin yürütülebilmesi için hüküm giymeden önce kayıtlı oldukları aile hekimlerine otomatik olarak atamalarının yapılması bir çok karışıklık ve aksaklıklara sebep oluyor. Tahliye sonrası yapılan bu hasta atamalarında ikamet esas alınmayarak daha önce kayıtlı olduğu aile hekimiliği birimine atama esas alınıyor. Hükümlülerin tahliye sonrası farklı illerde ikamet etmeye başlaması, adres ve telefon değişiklikleri aile hekimlerinin hastalara ulaşımı konusunda zorluk çekmelerine ve zaman kaybına yol açıyor.

Tahliye olmuş olan hükümlünün Covid-19 özellikli izlem listesinde bulunma sebebi ise “yurtdışı girişi” şeklinde belirtiliyor. Bu nedenle Aile Hekimlerine yanıltıcı bilgi veriliyor bu da iletişimde sıkıntıları beraberinde getiriyor.

Bu hastaların iletişim numaralarına ulaşılamıyor, ulaşılan iletişim numaraları cezaevi personeline, cezaevi müdürlüklerine ve hatta bazı durumlarda tahliye olmuş olan hükümlünün boşanmış olup yıllardır görüşmediği eşine dahi ait olabiliyor. Karşılaşılan bu durumlar kişisel verilerin korunması kanununa halel getirmekle birlikte farklı sorunlar doğurabiliyor. Aile Hekimlerini, tahliye olan hükümlüyü veya ulaşılan kişiyi zor durumda bırakabiliyor.

AHEF Yönetim Kurulu; “Cezaevi tahliyeleri sırasında hükümlünün son güncel iletişim bilgilerinin alınması ve Covid-19 özellikli izlem listesine girme sebebinin “yurt dışı girişi” değil de “tahliye” şeklinde belirtilmesi, açık ve yeterli bilgi paylaşımının yapılması Aile Hekimlerinin daha sağlıklı hizmet vermesine yardımcı olacaktır” diyor.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ilk şehitlik başvurusu
Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için ilk şehitlik başvurusu
Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınlar için haydı aşıya!
Sağlıklı çocuklar sağlıklı yarınlar için haydı aşıya!
AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor
AHEF 15 yıldır 'Aşı'nın önemine dikkat çekiyor
AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı
AHEF, Mustafa Işıklı için hukuk mücadelesi başlattı
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru
Aile Hekimleri'nden Sağlık Bakanı'na açık mektup...
Aile Hekimleri'nden Sağlık Bakanı'na açık mektup...
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile hekimleri Ankara'da toplandı | Sağlık çalışanlarına saldırılar artık dursun
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu Koronavirüs'ü anlatıyor
Anahtar Kelimeler:
AHEFAile HekimleriCezaevi Tahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniden Refah Partisi | Bu Tekelci yapı ortadan kaldırılmalı
Yeniden Refah Partisi | Bu Tekelci yapı ortadan kaldırılmalı
Cuma günü yeniden evlere kapanıyoruz | Kimler sokağa çıkabilecek?
Cuma günü yeniden evlere kapanıyoruz | Kimler sokağa çıkabilecek?
Yeniden Refah Partisi'nden sert 'Ali Erbaş' tepkisi
Yeniden Refah Partisi'nden sert 'Ali Erbaş' tepkisi
Fatih Erbakan | 8 bin aile, 20 bin çocuk adalet bekliyor!
Fatih Erbakan | 8 bin aile, 20 bin çocuk adalet bekliyor!
4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor | Koronavirüsle mücadele
4 gün sokağa çıkma yasağı geliyor | Koronavirüsle mücadele
Erbakan: Esnaf ve KOBİ'lere 100'er bin TL'lik faizsiz kredi verilmeli
Erbakan: Esnaf ve KOBİ'lere 100'er bin TL'lik faizsiz kredi verilmeli
Soylu istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan geri çevirdi
Soylu istifa etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan geri çevirdi
AK Parti ve MHP sağlık çalışanlarına kendini böyle 'AF' ettirecek 
AK Parti ve MHP sağlık çalışanlarına kendini böyle 'AF' ettirecek 
Ekrem İmamoğlu yol için Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür etti
Ekrem İmamoğlu yol için Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür etti
İBB çevre düzeni plan değişikliğinin iptalini istedi 
İBB çevre düzeni plan değişikliğinin iptalini istedi 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim