Ahmet Davutoğlu | ABD'den gelen heyete gerekli cevap verilmeli

Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı için önemli mesaj



AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Türkiye'ye gelen 'ABD'li heyete gerekli cevap verilmeli' dedi..



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırları içerisinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere başarılar dileyen son seçilmiş Başbakanı Ahmet Davutoğlu önemli mesajlar verdi. Davutoğlu, harekatın devam ettiği bir sırada siyasi hesaplara girmenin kimseye faydası olmadığını belirterek "Tüm vatandaşlarımızı birleştirmeli, omuz omuza verilmeli" dedi.

TERÖR TEHDİTLERİ BERTARAF EDİLMELİ

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; Bir haftasını dolduran Barış Pınarı Harekatı’nda hayatını kaybeden askerlerimize ve sivillere rahmet diliyorum. Türkiye’nin haklı güvenlik endişelerinin karşılanması için başlattığı operasyonla terör tehdidinin bertaraf edilmesini umuyorum.

Ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir. Bir yanda Türkiye’nin endişelerine kulak tıkayıp diğer yanda haklı adımlarına karşı çıkmayı anlamak mümkün değildir.

Operasyon kısa ve uzun vadede coğrafyamızdaki kardeş halkların hukukuna zarar vermemelidir. Tüm dış güçler çıkarı bittiğinde gider ancak biz yan yana yaşamaya devam edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımızı birleştirmesi gereken, omuz omuza verme günü olan bu tür durumlarda güvenlik endişelerini fırsat bilerek siyasi hesaplara girmenin ise kimseye fayda getirmeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır.