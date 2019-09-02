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Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ihraç ediliyor

AK Parti, bir süredir partiye yönelik sert eleştirilen yönelten Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu partisinden kesin ihraç talebiyle disiplene sevk edildi. Davutoğlu ekibinde yer alan Selim Temurci ile Nedim Yamalı hakkında da kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilecekleri öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ihraç ediliyor

AK Parti, bir süredir partiye yönelik sert eleştirilen yönelten Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu partisinden kesin ihraç talebiyle disiplene sevk edildi. Davutoğlu ekibinde yer alan Selim Temurci ile Nedim Yamalı hakkında da kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilecekleri öğrenildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:33
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ihraç ediliyor

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ihraç ediliyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya konuşması sırasında işaretini verdi, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son Başbakanı, Dışişleri eski Bakanı Prof. Dr Ahmet Davutoğlu ile, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı ile Ayhan Sefer Üstün, AK Parti'den kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.


Ahmet Davutoğlu, AK Parti kurultayı öncesi eleştirilerine yoğunlaştırmış, katıldığı TV programlarında hükümetin uyguladığı ekonomik politikalarını hedef almıştı. Kamu yönetiminde liyakat yerine sadakat ve yakın akraba kadrolarına ağırlık verildiğini öne süren Davutoğlu'na parti tabanından da destek gelmeye başladı. 

Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın ihraç kararının ardından parti içinde yeni bir dalgalanmanın yaşanması bekleniyor. 

AK Parti'nin kuruluşunun 18. yılı için hazırlanan tanıtım videolarından çıkarılan Prof. Dr. Davutoğlu ve arkadaşları, Pelikancı troller tarafından hazırlanan bildirinin ardından görevden el çektirilmişti. Son yerel seçim sonuçlarına kadar suskunluğunu koruyan Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Bu arada Selim Temurci ile Nedim Yamalı hakkında da, üyesi oldukları il teşkilatlarından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilecekleri öğrenildi. 

İHRAÇ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

MYK'dan çıkan ihraç talebi AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Ardından Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, kurulu toplayarak ihracı istenen kişilerden sözlü ve yazılı savunma isteyecek. Disiplin Kurulu'nun sözlü ve yazılı talebine belli bir süre içeresinde cevap gelmezse otomatik olarak üyelikleri düşecek.


 

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Son Güncelleme: 02.09.2019 23:27
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluAk Parti
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