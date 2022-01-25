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Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. 

25 Ocak 2022 Salı 11:30
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video


Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşım dikkat çekti. Davutoğlu'nun hedefinde ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ve Erdoğan'ın olması dikkat çekti. 

Video “Meydanı asla bu dava sahtekarlarına bırakmayacağız” notu ile paylaşıldı.

Davutoğlu’nun paylaştığı videoya göre “davaya zarar verenler” şu şekilde:

“Davaya otoriter bir yoksulluk düzeni kurup rantiye sınıfını destekleyenler zarar zarar verdi”

“Dürüstlüğü, adaleti söyleyen Nass’ı örtülü faize alet edenler zarar verdi”

“Davaya yandaşı zengin edenler zarar verdi”

“Davaya torpille yakınlarını atayanlar zarar verdi”

“Davaya damadı bakan yapanlar zarar verdi”
 

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Davutoğlu
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