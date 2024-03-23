AK Parti Ankara mitinginde pankart krizi



Erdoğan'ın Konya mitingi sırasında emeklilerin isyanını dile getiren vatandaşların gözaltına alınmasının ardından, bu kez pankart krizi Ankara Mitingi'nde yaşandı. 'İsrail ile ticareti kes' pankartı açan kadınlar, kadın güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gözaltı iddialarını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada, 5 kişilik grubun güvenlik görevlileri tarafından miting merkezi dışına çıkarıldığı bilgisi verildi.

VATANDAŞLAR TEPKİSİZ KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 'Büyük Ankara Mitingi'nde 'pankart' krizi yaşandı. 'İsrail ile ticareti kes' pankartı açanlar gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken'nin 'İsrail ile ticaret' sessizliği de devam ediyor. İktidarın 'üç maymun'u oynadığı konu için yurttaşların tepkisiyse sürüyor.

Son bir tepki de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı "Büyük Ankara Mitingi"nde yaşandı. Partililerin sessiz kaldığı gözaltı işlemi sırasında bazı partililer güvenlik görevlilerine de yol verdi.

'İSRAİL İLE TİCARETİ KES' PANKARTI AÇANLARA GÖZALTI

"Filistin için bin genç" isimli grup, Ankara'da düzenlenen mitingde Erdoğan konuştuğu sırada "İsrail ile ticareti kes" pankartı açtı.

