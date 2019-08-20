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AK Parti eski belediye başkanı AK Parti il başkanı bile isyan ettirdi...

Belediye bünyesinde kurulan şirketlerin yönetim kurulu üye sayılarını artırarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni adeta 'Çiftliğe çevirmişler' diyen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Menderes Türel dönemi uygulamalarını yerden yere vurdu..

AK Parti eski belediye başkanı AK Parti il başkanı bile isyan ettirdi...

Belediye bünyesinde kurulan şirketlerin yönetim kurulu üye sayılarını artırarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni adeta 'Çiftliğe çevirmişler' diyen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Menderes Türel dönemi uygulamalarını yerden yere vurdu..

20 Ağustos 2019 Salı 23:45
AK Parti eski belediye başkanı AK Parti il başkanı bile isyan ettirdi...

AK Parti eski belediye başkanı AK Parti il başkanı bile isyan ettirdi...



AK Parti'nin kaybettiği Akdeniz Bölgesi'ndeki en önemli Büyükşehir Belediyesi Antalya'da yaşanan yolsuzluk iddiaları yargı yoluna gidiyor. Ancak bu kez yargı yoluna götüren muhalefe partileri değil. Menderes Türel döneminde yaşanan haksız, hukuksuz uygulamalar hakkında hukuki süreç başlatan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş..

Millet İttifakı adayının yüzde 50,62 oy oranıyla seçimi kazandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde sık sık basına yansıyan yolsuzluklar, AK Parti il yönetimini harekete geçirdi. 

AK Parti il yönetimi, Büyükşehir Belediyesi'ni saran ve kamuoyunda sert tepkilere neden olan kayırmacılık, hukuksuzluk ve yolsuzluk iddialarını mercek altına alarak sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde AK Parti İl Başkanlığı'na seçilen Av. İbrahim Ethem Taş, CHP adayına kaptırılan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma A.Ş, Ulaşım A.Ş., ANTEPE ve ALDAŞ yönetim kurulu üyeliklerinin Menderes Türel döneminde şişirilerek rant sağlandığını belirterek 

RANT SAĞLAMIŞLAR 

"Şirketleri adeta çiftliğe çevirmişler. Sırf birilerine maaş vermek, birilerinin rant elde etmesini sağlamak için Antalyalıların cebinden fazladan para ödeniyor. Bu şirketler millete, Antalya'ya hizmet etmek için kurulmuş şirketler. Bir şirkette yıllık yaklaşık 250 bin lira ekstra külfet oluşturuluyor. Tüm şirketleri düşündüğünüzde bir milyon lira ekstra ödeme yapılıyor, bunu etik bulmuyoruz. Hem hukuki hem de vicdani açıdan olayın takipçisi olacağız. 

ŞİRKETLERDE FUTBOL TAKIMI KURMUŞLAR

Dört ya da beş kişiyle yönetilebilecek şirketlerde yönetim kurulundaki kişi sayısının artırılması hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etti. Adeta futbol takımı kurmuşlar, şirketler arası maç yapmak için sayıları yükseltmiş olabilir ama şirketlerin yaptıkları işleri, harcamaları takip edeceğiz, bu işin peşini bırakmayacağız."

Hakkında yolsuzluk iddiaları konusunda seçimlerden sonra açıklama yapan eski Başkan Menderes Türel ise, CHP'li Başkanı Muhittin Böcek ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i ispata davet etmişti. Türel hakkında seçimlerden önce ve sonra en az 4 bin kişinin belediyede bankamatik memuru olarak çalıştırıldığını öne sürülmüştü. 

Yolsuzluk iddiaları tartışmaları devam ederken, Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında da CHP'den suç duyurusunda bulunulmuş konu adli makamlara iddia etmişti.

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Menderes TürelAntalyaYolsuzlukAk PartiBüyükşehir Belediyesi Antalyaİbrahim Ethem TaşSosyal Yardımlaşma A.ŞUlaşım A.Ş.ANTEPEALDAŞ
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