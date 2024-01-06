AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu iddia etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul adayının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğunu iddia etti.

Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AK Parti tarafından bildirildi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 6, 2024

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunun AKP tarafından bildirildiğini açıkladı.

Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AKP tarafından bildirildi. Tevfik Göksu, aday bile olmadan kaybederek, tarihe geçti."

MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi.

Murat Kurum şunları söyledi:

"İnsanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız."

