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AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum

Türkiye seçim sürecinde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum oldu.

06 Ocak 2024 Cumartesi 22:26
AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum






AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu iddia etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul adayının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunun AKP tarafından bildirildiğini açıkladı. 


Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde: 

"Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AKP tarafından bildirildi. Tevfik Göksu, aday bile olmadan kaybederek, tarihe geçti." 

MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi.

Murat Kurum şunları söyledi:

"İnsanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız."
 

Son Güncelleme: 06.01.2024 22:39
Anahtar Kelimeler:
İBBAkpMurat Kurum
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