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Akademisyen açıkça şiddet çağrısı yaptı

İYİ Partili Hüseyin Örs'ü ölümün eşiğine getiren saldırı AKP ve MHP tabanında bile tepkilere neden olurken,  bir akademisyen yeni saldırılar için muhalefeti açıkca hedef gösterdi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 23:39
Akademisyen açıkça şiddet çağrısı yaptı


Akademisyen açıkça şiddet çağrısı yaptı

Türk siyasetinde gerginliği tahrik eden, sokak dilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan kabadayıların sayısı hızla artıyor. Bir sözde akademisyen ise muhalefeti açıkça yeni saldırılar için hedef göstermesi sert tepkilere neden oldu.

Türkiye TBMM'de yaşanan saldırı ve küfürlü kavgaların neden olduğu gergin günlere sürükleniyor. Eleştirilere tahammül edemeyen AKP'li siyasiler şiddet diline ve yumruklara yönelirken, taraftarlığa soyunan bir akademisyen muhalif isimleri açıkça şiddetin hedefi haline getiren mesaj paylaştı. Sosyal medyada 'Yumruk yalayıcısı' ilan edilen sözde akademisyen daha sonra attığı twitter mesajında ise hedefinin aldığı yumruk darbesinden ağır yaralanan Hüseyin Örs olmadığını iddia ederek U dönüşü yaptı.

ARINÇ'TAN TEPKİ GELDİ

AKP kurucularından Bülent Arınç, İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldıran AKP'li Zafer Işık'a, "Gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum" dedi. Arınç, "Gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı, olası benzer elim olayların önüne set çekilmelidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Arınç, "Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum. Sayın Hüseyin Örs'e ailesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.


"MECLİSİMİZİN SAYGINLIĞINA BÜYÜK ZARAR VERDİĞİNE İNANIYORUM"

Arınç, şöyle devam etti:

İki dönem TBMM Başkanlığı yapan birisi olarak, geçmişten bu yana, her zaman üzüntü ve utanç duyduğumuz bu tür olayların ve kavgaların milletvekillerimizin ve daha çok meclisimizin saygınlığına büyük zarar verdiğine inanıyorum.
"Meclis Başkanımız, tüm siyasi partileri ve milletvekillerini bu konuda uyarmalı" diyen Arınç, "Gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı, olası benzer elim olayların önüne set çekilmelidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atmış, Örs'ün kafasında açılma meydana geldiği belirtilmişti.

Kalbinde pil olduğu belirtilen Örs'ün pil değişikliği için bir gün yoğun bakımda uyutulacağı ifade edilmişti.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Örs'ün kalbinin durma seviyesine geldiğini belirterek "Saldırı sonrasında başına yediği darbe sonrasında vekilimizin genel durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Ben revire eşlik ettim. EKG çekmelerini rica ettik, EKG'de kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin bozulduğunu gördük. Derhal ambulansla Güven Hastanesi'ne getirmeye karar verdik. Orada bir ilaç uygulandı. Güven Hastanesi'ndeki yetkilileri arayarak kardiyoloji ve acil hocaların hazır olmalarını rica ettik. Yapılan müdahale kalbin, kalp ritminin geri dönderilmesi olarak bilinen kardiyoşok tedavisidir. Çok kısa sürede yapılmazsa hastayı kaybedersiniz. Buna olumlu cevap verdi ancak hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Zafer Işık ise söz konusu saldırının ‘olayın sıcaklığı’yla yaşandığını söyleyerek "Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.


 

Son Güncelleme: 08.12.2022 00:38
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