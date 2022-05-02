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AKP'de ikinci dangalak çıkışı | Tepkiler yükseliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e 'Dangalak' diyerek hakaret eden Haluk İpek'e tepkiler devam ederken, bu kez aynı kelimeyi Bülent Turan muhalefet için kullandı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:19
AKP'de ikinci dangalak çıkışı | Tepkiler yükseliyor

AKP'de ikinci dangalak çıkışı | Tepkiler yükseliyor



Dangalak kelimesi AKP'li yöneticilerin diline yapıştı. Parti içinde kendilerine muhalif gördükleri isimler ile muhalefet temsilcilerini ayrımcı ve sert üslupla hakaret eden AKP yöneticilerine ise vatandaşların tepkisi sert oldu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Kordon Boyu'ndaki öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden muhalefeti hedef aldı. 

Turan, "2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" ifadelerini kullandı.

"GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM"

Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Turan'ın ifadelerine "Dangalak mı?" sözü ile yanıt verdi. 

Mengü, bir diğer paylaşımında ise Turan'a karşı "AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i" ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
DangalakAkp
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