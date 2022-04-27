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AKP'de Kocabıyık çatlağı | Vali eşi kızağa alındı

Koronavirüs salgını sırasında sokak denetimi sırasında vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, eşi Hüseyin Kocabıyık'ın Gezi Davası konusundaki açıklamaları yüzünden merkeze alındı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 10:30
AKP'de Kocabıyık çatlağı | Vali eşi kızağa alındı

AKP'de Kocabıyık çatlağı | Vali eşi kızağa alındı


Eşi Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası Kararı'nı eleştirince, Uşak Valisi Funda Kocabıyık İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze alındı.


Gezi Davası Kararı'nın açıklanmasının ardından AKP içinde sürece tepki gösteren eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sözleri, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın başını yaktı. Vali Funda Kocabıyık, İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze alındı. Hüseyin Kocabıyık dün yaptığı açıklamada, gezi davası kararlarını sert bir dille eleştirmişti. 
Eski Uşak Valisi Funda Kocabıyık koronavirüs salgını sürecinde denetim yaparken vatandaşları azarlayan tavrı sosyal medyada sert tepkilere neden olmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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