AKP-DEM anlaşması kayıtlara girdi | Riyakarlığın belgesi





Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde terör örgütü yöneticilerinin montaj olduğunu bile bile servis eden, seçim meydanlarında yayınlamaktan çekinmeyen AKP'nin, CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığı yalanı elinde patladı.

AK Partili Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi: 'Sandığa gitmiyorlar. Görüştük. Bize verecekler'

Turgut Altınok'un Balalı hemşehrisi ve AKP Bala Belediye Başkan adayı AKP-DEM işbirliğini itiraf etmiş. Allah'ın sopası var da gözünüzü çıkartacak değil ya. Kazara Altınok %15 daha fazla oy alsa, başkan seçilse su faturalarını Ankara'da PKK'lılar getirirdi demek ki. pic.twitter.com/Z2b8zCSfmr — Faruk Mangırcı (@FarukMang) March 14, 2024

AKP Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran’dan, yayın öncesi kendisine “DEM Parti’yi soralım mı” diyen sunucuya, “Onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar biz görüştük Bala’dakilerle, bize verecekler” yanıtını verdi.

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti olarak Ankara’da 27 ilçenin 24’ünde eş genel başkan adayları gösterdiklerini ancak Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala’da eş başkan adayı göstermediklerini açıklamıştı.

DEM Parti’nin bu hareketiyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteklendiği iddia edilmişti.

Ancak bugün KON TV canlı yayını öncesi program sunucusu ile konuşan AKP’nin Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi.

"BİZ GÖRÜŞTÜK BİZE VERECEKLER"

Buran, yayın öncesi kendisine “DEM Parti’yi soralım mı” diyen sunucuya, “Onlar sandığa gitmiyorlar. Serbest bıraktılar. Biz görüştük Bala’dakilerle bize verecekler” diye yanıt verdi.