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AKP Elazığ Milletvekili krizden çıkış yolunu buldu

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, alım gücü düşen vatandaşa çözüm önerilerini sıraladı.Demirbağ, "İki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz" dedi.

23 Kasım 2021 Salı 14:51
AKP Elazığ Milletvekili krizden çıkış yolunu buldu

AKP Elazığ Milletvekili krizden çıkış yolunu buldu


Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ krize çözüm buldu: İki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz...


AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yoksullukla boğuşan halka çözüm önerilerini sıraladı. Katıldığı televizyon programında formüllerini sıralayan Demirbağ, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biberi bir kola alacağımıza 3 tane alalım" tavsiyesi verdi.

'Milletle alay ediyorlar, utançlarını yitirmişler'

Demirbağ'ın sözlerine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İnsaf be kardeşim. Bırak eti, domatesi, sebzeyi… Millette ekmek alacak hal bırakmadınız. Bunlar kibir abidesi olmuşlar, milletle alay ediyorlar, utançlarını yitirmişler. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri de millete karşı mühürlü. Milletimiz, ‘nas’ı ağızlarından düşürmeyenlerin bu halini görünce, Erdoğan şahsım hükümetinin karanlığından sabahın aydınlığına tez elden ulaşabilmek için gece gündüz Felak, Nas duaları okuyor. Bunlara bir tavsiyede bulunuyorum. Öyle gözüküyor ki ekmeğe gelen zamlar durmayacak. Erken davransınlar, beyaz ekmeğin zararlarını millete şimdiden anlatmaya başlasınlar. Bu işin bir tane çözümü var. Seçim, seçim, seçim" dedi.
 

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