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AKP il başkanı şatafatlı düğün sonrası istifa etti

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl başkanı Murat Çetin, bir yıl sonra gösterişli bir düğünle evlenince tepkilerin odağında yer aldı

10 Mart 2024 Pazar 19:38
AKP il başkanı şatafatlı düğün sonrası istifa etti






AKP il başkanı şatafatlı düğün sonrası istifa etti


Gaziantep AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, büyük tepkilere neden olan gösterişli düğün görüntülerinin yayılmasının ardından istifa ederek görevi bıraktı. Yerel seçimlere Gaziantep'te gölge düşüren gösterişli düğün sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin’in geçen hafta şatafatlı bir düğünle evlenmesi tepki çekmişti. Çetin, ‘affını’ isteyerek görevinden istifa etti.

6 Şubat depreminde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin,  geçtiğimiz hafta Naz Akdoğan’la şatafatlı bir düğünle dünya evine girmişti. 5 yıldızlı otelde yapılan şatafatlı düğüne valiler, milletvekilleri, bürokratlar ve AKP'nin ileri gelenleri katılmıştı.

Murat Çetin’in ailesini kaybetmesinden 1 yıl sonra evlenmesi ve yatak odası dahil şatafatlı düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması tepki çemişti.

AÇIKLAMASINDA "AFFIMI İSTEDİM" DEDİ

Çetin bugün X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada AKP Gazianetep İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Açıklamasında "Genel Merkezimizden affımı istedim" diyen Murat Çetin’in paylaşımı şu şekilde:

“Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.

Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.” 
Bu arada AKP’li Murat Çetin, istifa dilekçesinde 10 Mart yerine 10 Nisan tarihi yazarak yanlış tarihi imzaladı.
 

Anahtar Kelimeler:
AkpİstifaGaziantep
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