AKP kaybedince kapatmıştı | İBB Sancaktepe'de iftariyelik dağıttı



Yerel Seçim Mağduru AKP'nin Sancaktepe eski belediye başkanı, kendi vatandaşlardan intikamını her gün düzenli olarak açtığı iftar çadırını kapatarak aldı. 135 bin oy alan CHP'li aday karşısında 110 bin oyu güçlükle toplayan 9 puan farkla hezimete uğrayan AKP'li eski Başkan kent meydanındaki iftar çadırını açmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. İBB ise ikinci gün aynı yerde halka iftariyelik dağıtarakr vatandaşların gönlünü almayı başardı

İBB, seçimi kaybedince iftar çadırını kapatan AKP’li Sancaktepe Belediyesi yerine aynı yerde iftariyelik dağıtımına başladı. pic.twitter.com/G2UMKr9mgd — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) April 2, 2024

AKP'li Sancaktepe Belediyesi 31 Mart seçimlerinin ardından iftar çadırında hizmet vermeyi kesti. İftar çadırının önünde İBB ekipleri yurttaşlara iftariyelik dağıtmaya başladı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul Sancaktepe'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Alper Yeğin AKP'li mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü'ye 24 bin oy fark atarak seçimde zafer elde etti.

Seçimlerin ertesi günü AKP'li belediyenin verdiği iftar çadırı hizmeti iptal edildi. Yurttaşlar mağduriyet yaşadı. İftarını açmak için çadırın önüne gelen bir yurttaş çadırın kapalı olduğunu görünce, "Şeyma Hanım galiba sadece seçim için çadırı açtı. Oylar bitti çadır gitti. Dükkanı kapatıp gitmiş. Her gelen hayal kırıklığına uğrayıp gidiyor, sadece seçime kadarmış" ifadelerini kullanmıştı.

AYNI YERDE İBB İFTAR VERİYOR

Sancaktepe Belediyesi'nin kurmuş olduğu iftar çadırı önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mobil araçlarla yurttaşlara iftar yemeği verdi. O anlar kameralara da yansıdı.