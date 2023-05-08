AKP Konya'da yeni gerginlikler peşinde



Türkiye Erzurum'da meydana gelen çirkin saldırının yankılarını tartışırken, yeni gerginlikleri fitilleyen açıklamalar geliyor. AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili adayları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları, il başkanlık binasında gazetecilerle bir araya geldi.

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AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’dan Ekrem İmamoğlu’na;



“Ekrem İmamoğlu’nun derdi ne anlamak zor. Millet, seni seçmeyecek. Gereksiz yere gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Konya Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil. Yok ‘Ben yaparım’ der ve… pic.twitter.com/Ptkj1A95sM — Emre Özgül (@EmreOzgul23) May 8, 2023



Hasan Angı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün kente yapacağı ziyaret üzerine gelen bir soruya "Gedavet Parkı da Anıt Alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" yanıtını verdi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Angı'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Arslan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz bu senaryoyu 60'larda gördük, 70'lerde gördük, 80'lerde gördük. Türkiye'yi o karanlık günlere tekrar döndüremeyeceksiniz. Kardeşi kardeşe kıydıramayacaksınız. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmeli"

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da yaptığı miting konuşması sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğramıştu. Çok sayıda yurttaşın yaralandığı saldırı üzerine miting yarıda kesilmişti.