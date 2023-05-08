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AKP Konya'da yeni gerginlikler peşinde

AKP ve MHP'li yöneticiler kendi tabanlarını muhalefete karşı kışkırtmayı sürdürüyor. Demokratik yarışı içine sindiremeyen AKP'liler İmamoğlu'nun mitinglerinden rahatsız

08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:38
AKP Konya'da yeni gerginlikler peşinde

AKP Konya'da yeni gerginlikler peşinde


Türkiye Erzurum'da meydana gelen çirkin saldırının yankılarını tartışırken, yeni gerginlikleri fitilleyen açıklamalar geliyor. AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili adayları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları, il başkanlık binasında gazetecilerle bir araya geldi.


Hasan Angı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün kente yapacağı ziyaret üzerine gelen bir soruya "Gedavet Parkı da Anıt Alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" yanıtını verdi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Angı'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Arslan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz bu senaryoyu 60'larda gördük, 70'lerde gördük, 80'lerde gördük. Türkiye'yi o karanlık günlere tekrar döndüremeyeceksiniz. Kardeşi kardeşe kıydıramayacaksınız. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmeli"

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da yaptığı miting konuşması sırasında bir grubun taşlı saldırısına uğramıştu. Çok sayıda yurttaşın yaralandığı saldırı üzerine miting yarıda kesilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
AkpAKP KonyaKonyaGerginlik
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