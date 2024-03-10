AKP'li aday, şantiyede işçileri karşısına dizdi oy istedi



Seçim yasaklarını hiçe sayan AKP'nin Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, kamu binasında siyasi propaganda yapmaktan çekinmedi. Üstelik işçileri karşısına dizerek kendisi kahvaltı masasından ayağa kalkmadı bile.

????Zeytinli



Güne başlangıcı Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri Şantiyesi’nde çalışan arkadaşlarımızla kahvaltı programında buluşarak yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere gönlünü açan hemşehrilerime teşekkür ederim. pic.twitter.com/FrcuZTmlTl — Muhammed VURMAZ (@muhammedvurmaz) March 7, 2024

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP’nin Belediye Başkan Adayı olan Muhammed Vurmaz, şantiyede seçim çalışması yaptı. Vurmaz’ın işçilerin karşısında kahvaltı ederken verdiği görüntü, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP'den Belediye Başkan Adayı olan Muhammed Vurmaz, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesini ziyaret etti.da eşlik etti.

Vurmaz ve AKP'li, MHP'li isimler masada kahvaltı yaparken işçilerin elleri önde ayakta beklemesi tepki çekti.

Vurmaz, şantiye ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. "Güne başlangıcı, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri Şantiyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla kahvaltı programında buluşarak yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere gönlünü açan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ortak akla dayalı yönetim anlayışımızla, Edremit'in güçlü yarınlarında buluşmak dileğiyle" dedi.

YSK YASAĞINI DİNLEMEDİ

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerce ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarının belirlendiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı 20 Aralık 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, seçim takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasaklandı.