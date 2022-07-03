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AKP'li başkan, AKP'li Meclis üyesinin konuşmasını engelledi

Kendi yakınlarını Mamak Belediyesi'ne işe almakla suçlanan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendi partisinin belediye meclis üyesinin konuşmasını engelledi.

03 Temmuz 2022 Pazar 21:36
AKP'li başkan, AKP'li Meclis üyesinin konuşmasını engelledi


AKP'li başkan, AKP'li Meclis üyesinin konuşmasını engelledi



AKP’li Mamak Belediye Meclis Üyesi'nden, AKP’li Mamak Belediye Başkanı'na: “Hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…”

Mamak Belediye Meclisi’nin bugünkü toplantısında AKP’li Meclis üyesi Esra Yılmaz, Belediye Başkanı Murat Köse’yi işaret ederek, “Mamak Belediyesi’nde AK Parti’ye bunca yıl emek veren kardeşlerimiz, sudan sebeplerle işten atılıyorsa, hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…” dedi. Yılmaz’ın sözleri iki kez kesildi.

Daha önce AKP’den istifa ettiğini açıklayan, ancak daha sonra ikna edilerek partisine dönen belediye meclisi üyesi Esra Yılmaz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile ilgili şunları söyledi:

Dün de bugün de yarın da söylediğim her şeyin arkasındayım. Mamak Belediyesi’nde AK Parti’ye bunca yıl emek veren kardeşlerimiz, sudan sebeplerle işten atılıyorsa; Mamak’ımızın garibinin, mağdurunun, kimsesizinin vebali omuzlarımızdaysa; hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…
Yılmaz’ın sözleri kesildi. Yılmaz, “Hayır, nasıl keseceksiniz?” dedi.

AKP’li bir meclis üyesi “Esra Hanım lütfen kendinize gelin. Bunlar özel meseleler” dedi. Yılmaz ise “Niye özel olsun?” sorusu ile karşılık verdi.  Aynı üye, “Kimi, nereden işten atmışız?” dedi.

Yılmaz, “Ben konuşmamı bitireyim, biz de bana dava açarsınız” dedi.

Yılmaz, sözlerini “Hala akraba çeteniz kimi isterse, belediyede o çalışıyorsa…” ifadeleri ile sürdürdü. Yılmaz’ın sözleri yine kesildi.

Yılmaz ayrıca; dün başlayan ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantının bugün canlı yayınlamadığını açıkladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Başkan Murat Köse’ye “Büyükşehir Meclis toplantısında şahsıma ‘Kullanın O Kadını’ diyecek kadar ileri gittiğiniz, Kadın Belediye Meclis üyenizin söylediklerini dinlemenizi isterdim. Sayın Murat Köse bugün meclis toplantısı canlı yayınını neden vermediniz?” dedi.

NE OLMUŞTU?
Daha önce Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi işaret ederek “Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım. 9 yıl üye olduğum AK Parti'den bu yüzden istifa ediyorum” açıklaması ile AKP’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Yılmaz, daha sonra ikna edilmiş ve istifasından vazgeçmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
AkpMamakAnkaraMamak Belediyesi
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