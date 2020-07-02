AKP'li Hamza Gönenç rezil paylaşımı için özür diledi



Sosyal medya üzerinden yıllandır AKP karşıtlarına hakaret etmeyi alışkanlık haline getirenler ilk kez özür dilemeyi akıl etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevincini gölgeleyen küfürlü iğrenç saldırının öncesinde, sosyal medya üzerinde 'Mutlu aile tablosu' adı altında terör örgütleri elebaşları ile muhalefet partisi liderlerini ve Türk düşmanlarını birlikte gösteren paylaşımın sahibi özür diledi.

Muhalefet parti liderleri ile terör örgütü yöneticilerini ve Türk düşlanlarını aynı fotoğraf karesinde montajlayarak sosyal medyada paylaşan ve hakaret dolu sözlerle takipçilerine seslenen AKP'li yönetici özür diledi. Hamze Gönenç'in mide bulandıran iğrenç paylaşımına kendi partisinin de tepkiler gelmesi üzerine fotoğrafı silmesi dikkat çekti. Muhalefet partisi yöneticilerine yallırdır ağır hakaretler savuran bir grup AKP'linin bu eylemini yeşil noktalı işaretlerle sürdürmesi AK Parti yönetiminde de derin rahatsızlığa neden olmuş, söz konusu uygulama kaldırılmıştı.

HAKARET DOLU SÖZLER NASIL UNUTULACAK?

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin AKP’li meclis üyesi Hamza Gönenç, terör örgütü üyeleriyle siyasetçileri photoshop ile yan yana getirip paylaşmış, SÖZCÜ de bu hakareti, ‘Bu alçaklığın da peşini bırakmayın’ başlığı ile manşete taşımıştı. Gönenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu süreçte çevremde kırmış olduklarım olabilir. Sehven yapmış olduğum paylaşımdan dolayı özür dilerim” ifadelerini kullandı.



Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın doğum yapan eşine yönelik yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili tepkiler sürerken, bu defa da İstanbul Küçükçekmece’nin AKP’li belediye meclis üyesi Hamza Gönenç, sosyal medyadan yayınladığı ve terör örgütü elebaşları ile yan yana gösterdiği fotomontajla muhalefet liderlerine hakaret etti.

ÇİRKİN PAYLAŞIMI SÖZCÜ MANŞETE TAŞIMIŞTI

Siyaset, Albayrak'a saldırıyı tartışırken bu kez İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin AKP'li üyesi Hamza Gönenç'in paylaşımı sosyal medyaya düştü.

Gönenç, kişisel sosyal medya hesabından muhalefet liderlerini teröristlerle yan yana gösteren photoshop'lu skandal bir paylaşımda bulundu.

SÖZCÜ de bu haberi manşete taşıyarak, ‘Bakanın eşine sosyal medyadan alçakça hakaret eden tutuklandı. Muhalefete photoshop'la hakaret eden AKP’li de tutuklanacak mı?’ sorusunu sordu.

AKP’Lİ GÖNENÇ ÖZÜR DİLEDİ

O paylaşım için özür dileyen Gönenç, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu, Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın dünyaya yeni gelmiş bebeği adaşım Hamza Salih üzerinden şahsına ve ailesine yapılan çirkin saldırıyı duyunca, bir anda kendi aileme yapılmış bir saldırı olarak düşündüm.

* Bende bu çirkin saldırıya sosyal medyada ‘mutlu bir aile tablosu’ diye dolaşan bir fotoğrafı paylaşmış bulunarak tepki verdim.

* Daha sonra yaptığımın doğru olmadığını, yanlışa yanlışla cevap vermemem gerektiğini düşünerek paylaşımımı kaldırdım.

* Bu süreçte çevremde kırmış olduklarım olabilir. Sehven yapmış olduğum paylaşımdan dolayı özür dilerim.

* Paylaşımımdan dolayı hakaret ederek olumsuz yorum yapan şahıslar hakkında suç duyurusu sürecini de başlatmış bulunuyorum.

