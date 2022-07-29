Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKP'li milletvekiline, muhtarlardan protesto 

Şanlıurfa Ceylanpınar'da AKP milletvekili Halil Özşavlı'nın katılımıyla düzenlenecek toplantı, kendisini arayan muhtara "Lan, kimsiniz lan siz" demesi üzerine yarıda kesildi

29 Temmuz 2022 Cuma 18:29
AKP'li milletvekiline, muhtarlardan protesto 

AKP'li milletvekiline, muhtarlardan protesto

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yaz sıcakları altında, Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde muhtarlarla düzenlenecek toplantı protesto ile sona erdi. AKP İlce teşkilatına davet edilen muhtarlar iki saat milletvekili Halil Özşavlı'nın gelmesini beklerken, kendisini arayan bir muhtara saygısızca hitabı bardağı taşırdı. İşte o haberin detayları;
AKP'li Milletvekili Özşavlı ve muhtarlar arasında yaşanan tartışma sonucunda çok sayıda muhtar toplantıyı terk etti. İddiaya göre telefonu açan AKP milletvekili Halil Özşavlı “Lan kimsiniz lan siz?” dedi. Muhtar kendisini tanıtınca, Halil ÖzşavlıBekleyin kardeşim geliyorum” cevabını verdi.

AKP Ceylanpınar İlçe Başkanlığı tarafından mahalle muhtarlarına AKP'li Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ile saat 16.00’da ilçe binasında toplantı yapmak üzere davette bulunuldu. Özşavlı'nın toplantıya geç kalmasının ardından yaşanan tartışma sonucu çok sayıda muhtar toplantıyı terk etti.

Sözcü'den Ahmet Kaya’nın haberine göre, mahalle muhtarları, dün saat 15.30 itibariyle toplantı salonuna geldi. Ancak saat 17.30 olduğu halde Özşavlı, toplantı salonuna gelmedi. Bunun üzerine Mevlana Mahallesi Muhtarı Ahmet Akkurt, Özşavlı'yı cep telefonundan arayarak toplantıya ne zaman geleceğini sordu.

'LAN' DEDİ İDDİASI

Telefonu açan AKP milletvekili Halil Özşavlı “Lan kimsiniz lan siz?” dedi. Muhtar kendisini tanıtınca, Halil Özşavlı “Bekleyin kardeşim geliyorum” cevabını verdi. Telefon görüşmesi, telefonun sesi hoparlördeyken gerçekleştiği için bütün muhtarlar olaya tanıklık etmiş oldu. Muhtarlar, Halil Özşavlı’nın “lan” kelimesini kullanmasına tepki gösterdi. 

Özşavlı AKP Ceylanpınar İlçe Başkanlığı'na geldi ve toplantıya başlattı. Söz alan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Koyuncu, “Partinin attığı mesajda toplantı saat 16'da. Saat 15.30'dan beridir bu sıcakta merkez mahalle muhtarları sizi bekliyoruz. Bir tane muhtar arkadaşımız sizi cepten aradı. Sizin konuşma üslubunuzu bir vekil olarak size, bir hoca olarak kendimi rahatsız etti” dedi.

Özşavlı, “Ne dedim ben kendisine?” diye sorunca muhtar, “Lan kelimesi kullandınız” yanıtı verdi. Bunun üzerine Milletvekili Özşavlı, “Asla, hayır” dedi.

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Milletvekilinin ‘Lan' kelimesini kullanmadığını söylemesi üzerine konuşmaya tanık olan diğer muhtarlar da devreye girerek tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda muhtar, Özşavlı'yı protesto ederek toplantıyı terk etti.

Anahtar Kelimeler:
MuhtarMuhtarlar Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti'den Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı
İYİ Parti'den Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı
İYİ Parti | Venezuella'yı bırak, Karadeniz'e bak
İYİ Parti | Venezuella'yı bırak, Karadeniz'e bak
Kılıçdaroğlu | Beyfendiyi emekli edeceğim
Kılıçdaroğlu | Beyfendiyi emekli edeceğim
AKP’li belediye belediyede araç saltanatı
AKP’li belediye belediyede araç saltanatı
Bay Kemal'den otomobil alacaklara önemli çağrı
Bay Kemal'den otomobil alacaklara önemli çağrı
Bakan Kurum, Türkiye'ye Tecahülüarif Sanatını hatırlattı
Bakan Kurum, Türkiye'ye Tecahülüarif Sanatını hatırlattı
Akşener Samsun'da konuştu | 'Hırsızlığı bitireceğiz'
Akşener Samsun'da konuştu | 'Hırsızlığı bitireceğiz'
Kayseri mitingi öncesi Saraçhane alarmı
Kayseri mitingi öncesi Saraçhane alarmı
Nebati'nin yeğeni THY ikram müdürü oldu
Nebati'nin yeğeni THY ikram müdürü oldu
Sabiha Gökçen'de ihale alan şirkete kayyum atanmış
Sabiha Gökçen'de ihale alan şirkete kayyum atanmış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim