AKP'li vekile vatandaşın tepkisi sert oldu





Nevşehir'de AKP heyetinin Acıgöl’e yaptığı bayramlaşma ziyaretine kendisinin de 'davaya sevdalı' olduğunu söyleyen bir yurttaşın tepkisi damga vurdu.

AKP'li milletvekillerinin ilçede'ın da eşlik ettiği ziyareti sırasında bazı yurttaşlar, taleplerini iletmek isterken karşılaştıkları muameleye kızdı.

Talebini dile getirmek isterken itildiğini belirten bir yurttaş, AKP'li milletvekillerine "Bu hareket nedir? Yıllardır bizde bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" diye tepki gösterdi. Yıllardır dile getirdikleri doğalgaz beklentilerinin bir türlü karşılanmaması nedeniyle de milletvekillerine tepki gösterildi.

Bu sırada milletvekillerinin tartışmadan uzak durma çabası dikkat çekerken AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın "Bir kaygı, endişe olsa, eğer yapamayacak olsak buraya bu heyet komple gelmeyiz. Biz Allah için yapıyoruz” diyerek yurttaşı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.