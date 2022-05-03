Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKP'li vekile vatandaşın tepkisi sert oldu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bayramlaşma ziyaretine gelen AKP'li milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. 

03 Mayıs 2022 Salı 20:06
AKP'li vekile vatandaşın tepkisi sert oldu

AKP'li vekile vatandaşın tepkisi sert oldu



Nevşehir'de AKP heyetinin Acıgöl’e yaptığı bayramlaşma ziyaretine kendisinin de 'davaya sevdalı' olduğunu söyleyen bir yurttaşın tepkisi damga vurdu.

AKP'li milletvekillerinin ilçede AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran ile AKP'li Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'ın da eşlik ettiği ziyareti sırasında bazı yurttaşlar, taleplerini iletmek isterken karşılaştıkları muameleye kızdı. 

Talebini dile getirmek isterken itildiğini belirten bir yurttaş, AKP'li milletvekillerine "Bu hareket nedir? Yıllardır bizde bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" diye tepki gösterdi. Yıllardır dile getirdikleri doğalgaz beklentilerinin bir türlü karşılanmaması nedeniyle de milletvekillerine tepki gösterildi.

Bu sırada milletvekillerinin tartışmadan uzak durma çabası dikkat çekerken AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın "Bir kaygı, endişe olsa, eğer yapamayacak olsak buraya bu heyet komple gelmeyiz. Biz Allah için yapıyoruz” diyerek yurttaşı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
AkpNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP'de ikinci dangalak çıkışı | Tepkiler yükseliyor
AKP'de ikinci dangalak çıkışı | Tepkiler yükseliyor
Devlet uçağıyla umre yapan gazetecilere tepki yağdı
Devlet uçağıyla umre yapan gazetecilere tepki yağdı
AKP içinde 'Dangalak' krizi büyüyor
AKP içinde 'Dangalak' krizi büyüyor
Koncuk; En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmasın
Koncuk; En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmasın
Akşener'den tarihi konuşma | Parola Vatan, İşareti Namus
Akşener'den tarihi konuşma | Parola Vatan, İşareti Namus
AKP'de Kocabıyık çatlağı | Vali eşi kızağa alındı
AKP'de Kocabıyık çatlağı | Vali eşi kızağa alındı
Mansur Yavaş'a içecek masrafı iftirası geri tepti
Mansur Yavaş'a içecek masrafı iftirası geri tepti
Elektrik faturası yalanını savunurken hakaret etti
Elektrik faturası yalanını savunurken hakaret etti
Kılıçdaroğlu elektriği kesilen milyonlara seslendi
Kılıçdaroğlu elektriği kesilen milyonlara seslendi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kestiler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kestiler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim