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AKP'li vekilin araç kartını Suriyeli kullanmış

Sadece milletvekillerine verilen ‘’TBMM Araç Kartı’’, Suriyeli bir kişiden çıktığı iddia edildi. Suriyeli ismin, aracında kullandığı kart ile özel yetkiler kullanabildiği belirtildi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 08:25
AKP'li vekilin araç kartını Suriyeli kullanmış

AKP'li vekilin araç kartını Suriyeli kullanmış


Trafik denetiminde durdurulan lüks bir aracta bulunan milletvekili kartı tartışmalara neden oldu. AKP Şanlıurfa Milletvekili "2 milyonluk araç alacak gücüm yok, şahsı tanımıyorum, oğlumun arkadaşı' dedi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçip "Muhammed Halebi" olan ismini "Muhammed Sabancı" yapan Suriyelinin, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı TBMM kartını kullandığı iddia edildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın ulaştığı belgeye göre, "Mercedes s400 D 4matic" model araç Yeni Bahar Dağıtım Dış Ticaret şirketi adına kayıtlı bulunuyor. Trafik bilgilerinde ‘milletvekilinin kullandığı araç' olarak geçen aracı Muhammed Halebi (Sabancı) kullanıyor. Şirket yönetiminde Muhammed Sabancı da yer alıyor.

AÇIKLAMA YAPTI: ARABA BENİM DEĞİL

AKP milletvekili Ahmet Akay, bu araçta kendi adına düzenlenmiş TBMM kartı olması ve Suriyeli bir kişi tarafından kullanılmasına ilişkin soruya "Ben bu aracı İstanbul'a gittiğimde kullanıyorum. Araba benim değil. Benim gücüm de yok 2 milyonluk araba kullanmaya. Araba bir firmanın diye biliyorum. Bu kişi de benim değil oğlumun arkadaşı. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok. Zaten Türk vatandaşı. Ne iş yaptığını bilmiyorum" diye yanıt verdi.

Anahtar Kelimeler:
AkpTBMM Kartı
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