AKP'li vekilin araç kartını Suriyeli kullanmış
Trafik denetiminde durdurulan lüks bir aracta bulunan milletvekili kartı tartışmalara neden oldu. AKP Şanlıurfa Milletvekili "2 milyonluk araç alacak gücüm yok, şahsı tanımıyorum, oğlumun arkadaşı' dedi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçip "Muhammed Halebi" olan ismini "Muhammed Sabancı" yapan Suriyelinin, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı TBMM kartını kullandığı iddia edildi.
AÇIKLAMA YAPTI: ARABA BENİM DEĞİL
AKP milletvekili Ahmet Akay, bu araçta kendi adına düzenlenmiş TBMM kartı olması ve Suriyeli bir kişi tarafından kullanılmasına ilişkin soruya "Ben bu aracı İstanbul'a gittiğimde kullanıyorum. Araba benim değil. Benim gücüm de yok 2 milyonluk araba kullanmaya. Araba bir firmanın diye biliyorum. Bu kişi de benim değil oğlumun arkadaşı. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok. Zaten Türk vatandaşı. Ne iş yaptığını bilmiyorum" diye yanıt verdi.