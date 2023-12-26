AKP ortağı HÜDA Par | Özerklik ve eyalet sistemi tartışılsın

Türkiye'nin 'Domuz bağı cinayetleri' serisi ile tanıdığı terör örgütü Hizbullah'ın siyasi kanadı olmakla suçlanan HÜDA PAR TBMM'de eyalet sistemi ve özerliğin tartışılmasını istiyor. Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” dedi.

"SERBESTÇE TARTIŞILABİLİR"

14 Mayıs seçimlerinde AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı.

Konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan "eyalet sistemi" ve "özerklik" ile ilgili ifadeleri okuyan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

“Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz.”