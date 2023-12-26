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AKP ortağı HÜDA Par | Özerklik ve eyalet sistemi tartışılsın

Terör örgütü Hizbulla'ın siyasi kolu olmakla suçlanan ve son seçimlerde AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR eyalet sistemi ve özerklik modelinin tartışılmasını istedi

26 Aralık 2023 Salı 08:07
AKP ortağı HÜDA Par | Özerklik ve eyalet sistemi tartışılsın






AKP ortağı HÜDA Par | Özerklik ve eyalet sistemi tartışılsın

Türkiye'nin 'Domuz bağı cinayetleri' serisi ile tanıdığı terör örgütü Hizbullah'ın siyasi kanadı olmakla suçlanan HÜDA PAR TBMM'de eyalet sistemi ve özerliğin tartışılmasını istiyor. Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı.

"SERBESTÇE TARTIŞILABİLİR"

Konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan "eyalet sistemi" ve "özerklik" ile ilgili ifadeleri okuyan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

“Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
HüdaparHüda ParHizbullahözerklik
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