

AKP'yi sarsan istifa | Fakıbaba partisinden istifa etti



AKP, güne istifa haberi ile girdi. 2017-2018 yıllar arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AKP'li Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti.

AK Parti Üyeliği ve Milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı Milletime saygılarımla arz ediyorum. pic.twitter.com/k7bXswRZeT — Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA (@aefakibaba) October 20, 2022



AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.



İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."



"ARTIK ÖZGÜRÜM"

Fakıbaba, istifasını duyurmasının ardından HALK TV'ye konuştu. Fakıbaba, "Çok mutluyum, rahatladım, artık özgürüm" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da Fakıbaba'nın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer kesin istifa ettiyse, istifası onaylanmış ve kesin meclise gönderilmişse RTÜK üyeliği yeniden İYİ Parti'ye geçer" ifadelerini kullandı.



RANT KAVGASI

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 29 milyon 500 bin TL bedelle üç arsa için açtığı ihaleye Fakıbaba da tepki göstermişti. Fakıbaba, arsanın satılmak yerine konut yapılmasını önerdiği Başkan Beyazgül’e, “Astronomik kârı birkaç kişi kazanacağına, Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı?” diye sormuştu.

Fakıbaba, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü etiketleyip, “Sayın başkanım, her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki kârı, birkaç kişi kazanacağına Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı? Sevgi ve saygılarımla” mesajını paylaşmıştı.

