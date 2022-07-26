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AKP’li belediye belediyede araç saltanatı

Toplam 2 bin 424 personelin çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut araç filosuna rağmen 142 milyon liraya 580 kiralamak için ihaleye düzenledi.

26 Temmuz 2022 Salı 19:16
AKP’li belediye belediyede araç saltanatı

AKP’li belediye belediyede araç saltanatı

Kamu kurumlarındaki araç saltanatı tüm hızıyla devam ediyor. Üstelik Cumhurbaşkanı Erndoğan'ın yayınladığı genelgeye rağmen. 88'i müdür, 18'i şef, 1214' ü memur, 40'ı sözleşmeli sanatçı, 707'i işçi ve 401'i ise sözleşmeli personel  olmak üzere toplam 2 bin 424 kişinin çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 142 milyon TL ihale bedeli ile araç 

Erdoğan’ın kamunun araç kiralamasına kısıtlama genelgesini AKP’li belediyeler dikkate almadı. AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 142 milyon 207 bin TL ödeyerek 580 araç kiraladığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Haziran 2021 tarihinde, “Kamuda tasarruf tedbirleri” kapsamında yayımladığı genelge ile kamunun araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidildi.

Mevcut araçların da 2023’e kadar yüzde 20 azaltılacağı belirtildi. Ancak bakanlıklar ile AKP’li yerel yönetimlerin hemen her araç kiralama ve satın alma ihalesi, Haziran 2021’de yayımlanan genelgeyi kâğıt üzerinde bıraktı. Genelgeyi yok sayanlar kervanına son katılan idare, Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu.

İHALE KISIMLARA BÖLÜNDÜ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 580 araç kiralanmasına yönelik 13 Haziran tarihli ihalesi, “Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti” başlığıyla yayımlandı. Bir adet ambulansı da içeren 580 aracın kiralanmasına yönelik ihale, iki farklı kısma bölündü. İdare ile ihaleleri üstlenen şirketler arasında 13 Temmuz’da sözleşme imzalandı. Araçların teknik özellikleri ise dikkati çekti. İdarenin 142 milyon 207 bin TL ödeyerek kiraladığı araçların bazılarının teknik özellikleri, teknik şartnamede şöyle kaydedildi:

Asgari 2020 model 35 adet otomatik sedan,
Asgari 2020 model 16 adet SUV,
2020 model ve üzeri 3 adet 4X4,
2020 model ve üzeri 43 adet hatchback,
Asgari 4000 CC 11 adet 27 kişilik otobüs.
 

EKİMDE TESLİM EDİLECEK
 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim’de teslim alacağı araçları 30 Eylül 2024 tarihine kadar kullanacak. Araçlardan bazıları ise sezonluk olarak çalıştırılacak. Araçların bakım ve onarım ve kasko giderleri yüklenici tarafından karşılanacak.

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