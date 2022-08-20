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AKP'li kadın kolları başkanı krizle dalga geçti

AK Parti'nin Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur: 'Kriz yok döke saça kullanıyoruz' sözleri vatandaşların sert tehkisine neden oldu

20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:41
AKP'li kadın kolları başkanı krizle dalga geçti


AKP'li kadın kolları başkanı krizle dalga geçti



AKP'li Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AKP'li Okur, "Kriz yok, market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz, döke saça kullanabiliyoruz" dedi. Okur'un sözlerine vatandaşların tepkisi sert oldu.

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından dolar 18 liranın üzerine çıkarken Euro ise 18.25'i gördü. Dolar/TL kurundaki oynaklık piyasalara yansıdıkça vatandaşın alım gücü de azaldı. Marketten, pazardan yaptığı alışverişe isyan eden yurttaşlar varken AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, ekonomik krizin olmadığını söyledi. 

Okur, katıldığı Kent Kulisi adlı programda gazeteciler Mehmet Fiskeci ve Neşe Yıldızhan’ın sorularını yanıtladı.  

"KRİZ YOK, DÖKE SAÇA KULLANABİLİYORUZ"


AKP'li Okur, şu ifadeleri kullandı: 

"Serbest piyasa çalışmaları içerisinde bizler AK Parti hükümeti olarak elimizden geleni yapıyoruz. Devletin yaptığı çalışmalarda yapabileceğinin en iyisini yapıyoruz. Biraz da vatandaşın milletine, devletine, hükümetine sahip çıkması lazım.

Gönlüyle arası yol açılırsa insanlar biraz daha vicdansızlaşıyorlar.  Bir ürününün piyasa satışı varken 10 katı satılması insanların ticari ahlakıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.

Bizde kriz yok. Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz. Engel, sıkıntı yok. Kaynakları döke saça kullanabiliyoruz.”
 

Son Güncelleme: 20.08.2022 21:19
Anahtar Kelimeler:
AkpAkpartiAk PartiKahramanmaraş
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