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Akşener'den Erdoğan'a Sufli tepkisi | 'Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde yurt dışına çıkan vatandaşları hedef alarak sarf ettiği sözlere İYİ Parti lideri Meral Akşener'den sert tepki geldi. 

29 Eylül 2022 Perşembe 18:35
Akşener'den Erdoğan'a Sufli tepkisi | 'Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz'


Akşener'den Erdoğan'a Sufli tepkisi | 'Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz'



Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımında, "Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" demişti. Çok sayıda siyasi Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına tepki göstermişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Akşener,  "Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak; Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz..." ifadelerini kullandı.


 

Son Güncelleme: 29.09.2022 18:37
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SufliErdoğanAkşenerMeral Akşener
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