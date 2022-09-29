

Akşener'den Erdoğan'a Sufli tepkisi | 'Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz'







Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak;



Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz... https://t.co/Cq4xgLy3LI — Meral Akşener (@meral_aksener) September 29, 2022

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımında, "Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" demişti. Çok sayıda siyasi Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına tepki göstermişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak; Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz..." ifadelerini kullandı.



